WhatsApp Rilis WhatsApp Plus di iPhone, Bisa Pin 20 Chat dan Ganti Tema Sesuka Hati

JawaPos.com - WhatsApp mulai menguji layanan berlangganan premium bernama WhatsApp Plus secara bertahap untuk pengguna iPhone. Fitur ini hadir melalui WhatsApp versi iOS 26.17.74 dan sementara baru dapat diakses oleh sebagian kecil pengguna.

Melalui layanan berbayar tersebut, pengguna memperoleh sejumlah fitur tambahan yang tidak tersedia di versi reguler. Kendati demikian, tarif langganan untuk pasar Indonesia sampai saat ini masih belum diumumkan.

Berdasarkan laporan WABetaInfo, biaya berlangganan WhatsApp Plus berbeda di tiap negara. Di kawasan Eropa misalnya dipatok 2,49 Euro per bulan, sementara di Pakistan sebesar 229 Rupee dan di Meksiko 29 Peso.

Salah satu fitur unggulan yang ditawarkan ialah kemampuan menyematkan hingga 20 percakapan di bagian atas daftar chat. Sebagai perbandingan, pengguna WhatsApp biasa saat ini hanya dapat memasang tiga chat teratas.

WhatsApp Plus juga memungkinkan pelanggan mengubah tampilan aplikasi secara lebih personal. Pengguna dapat memilih dari 18 pilihan warna tema seperti Vibrant Blue, Royal Purple, Coral Orange hingga Burgundy. Warna yang dipilih nantinya diterapkan ke seluruh antarmuka aplikasi dan menggantikan dominasi warna hijau khas WhatsApp.

Selain tema, pelanggan juga mendapat akses ke 14 desain ikon aplikasi yang berbeda-beda. Variannya mencakup gaya minimalis hingga desain dengan efek visual mencolok seperti glitter.

Fitur premium lainnya hadir dalam bentuk stiker eksklusif dengan efek animasi overlay. Meski hanya pelanggan yang dapat mengunduhnya, pengguna nonpelanggan tetap bisa melihat stiker tersebut di ruang obrolan, termasuk efek animasinya yang akan diputar otomatis secara sementara.

WhatsApp Plus turut menghadirkan pembaruan pada fitur daftar chat. Misalnya, pengguna dapat menerapkan tema seragam untuk seluruh percakapan dalam satu daftar tertentu hanya lewat satu kali ketuk. Tidak hanya itu, nada dering notifikasi maupun panggilan juga dapat disamakan untuk seluruh kontak di dalam daftar tersebut.