Cara Bikin WhatsApp Kamu “Kebal” Telepon Masuk, Dijamin Ampuh Biar Nggak Diganggu!

JawaPos.com - WhatsApp memang jadi aplikasi andalan untuk komunikasi sehari-hari. Tapi di balik kemudahannya, fitur panggilan suara dan video kadang justru bikin tidak nyaman, apalagi kalau kamu sering dapat telepon mendadak di waktu yang tidak tepat.

Situasi seperti ini cukup umum, mulai dari panggilan kerja di luar jam kantor, telepon dari nomor tak dikenal, hingga sekadar gangguan saat kamu ingin fokus atau beristirahat. Tidak sedikit orang yang akhirnya mencari cara agar tetap bisa menggunakan WhatsApp tanpa harus terganggu oleh panggilan masuk.

Kabar baiknya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membatasi bahkan mencegah panggilan WhatsApp tanpa harus menghapus aplikasinya. Dengan pengaturan yang tepat, kamu tetap bisa chat dengan nyaman tanpa takut “ditelponin” terus.

Berikut 5 cara bikin WhatsApp kamu “kebal” telepon selengkapnya!

1. Manfaatkan Fitur Silence Unknown Callers WhatsApp punya fitur untuk membisukan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Fitur ini sangat berguna kalau kamu sering ditelepon oleh nomor asing yang tidak tersimpan di kontak.

Kamu cukup masuk ke Pengaturan, lalu pilih Privasi dan aktifkan opsi “Silence Unknown Callers”. Dengan begitu, panggilan dari nomor baru tidak akan berdering di ponsel kamu, tapi tetap tercatat di log panggilan. Jadi kamu tetap bisa cek tanpa harus terganggu.

2. Blokir Kontak yang Sering Mengganggu Kalau kamu sering ditelepon oleh orang tertentu dan merasa terganggu, cara paling efektif adalah memblokir kontak tersebut. Dengan memblokir, orang itu tidak akan bisa menelepon maupun mengirim pesan ke kamu.

Caranya cukup mudah, buka chat atau profil kontak tersebut, lalu pilih opsi blokir. Ini solusi paling tegas kalau kamu benar-benar ingin menghindari panggilan dari seseorang.