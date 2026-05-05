Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 5 Mei 2026 | 21.58 WIB

Cara Bikin WhatsApp Kamu “Kebal” Telepon Masuk, Dijamin Ampuh Biar Nggak Diganggu!

WhatsApp kerap jadi tempat penipu dan penjahat siber beraksi mencari korban. (Cyber Wardens) - Image

WhatsApp kerap jadi tempat penipu dan penjahat siber beraksi mencari korban. (Cyber Wardens)

JawaPos.com - WhatsApp memang jadi aplikasi andalan untuk komunikasi sehari-hari. Tapi di balik kemudahannya, fitur panggilan suara dan video kadang justru bikin tidak nyaman, apalagi kalau kamu sering dapat telepon mendadak di waktu yang tidak tepat.

Situasi seperti ini cukup umum, mulai dari panggilan kerja di luar jam kantor, telepon dari nomor tak dikenal, hingga sekadar gangguan saat kamu ingin fokus atau beristirahat. Tidak sedikit orang yang akhirnya mencari cara agar tetap bisa menggunakan WhatsApp tanpa harus terganggu oleh panggilan masuk.

Kabar baiknya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membatasi bahkan mencegah panggilan WhatsApp tanpa harus menghapus aplikasinya. Dengan pengaturan yang tepat, kamu tetap bisa chat dengan nyaman tanpa takut “ditelponin” terus.

Berikut 5 cara bikin WhatsApp kamu “kebal” telepon selengkapnya!

1. Manfaatkan Fitur Silence Unknown Callers

WhatsApp punya fitur untuk membisukan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Fitur ini sangat berguna kalau kamu sering ditelepon oleh nomor asing yang tidak tersimpan di kontak.

Kamu cukup masuk ke Pengaturan, lalu pilih Privasi dan aktifkan opsi “Silence Unknown Callers”. Dengan begitu, panggilan dari nomor baru tidak akan berdering di ponsel kamu, tapi tetap tercatat di log panggilan. Jadi kamu tetap bisa cek tanpa harus terganggu.

2. Blokir Kontak yang Sering Mengganggu

Kalau kamu sering ditelepon oleh orang tertentu dan merasa terganggu, cara paling efektif adalah memblokir kontak tersebut. Dengan memblokir, orang itu tidak akan bisa menelepon maupun mengirim pesan ke kamu.

Caranya cukup mudah, buka chat atau profil kontak tersebut, lalu pilih opsi blokir. Ini solusi paling tegas kalau kamu benar-benar ingin menghindari panggilan dari seseorang.

3. Nonaktifkan Notifikasi Panggilan

Kamu juga bisa mematikan notifikasi panggilan WhatsApp dari pengaturan ponsel. Cara ini membuat panggilan tidak muncul sebagai notifikasi yang mengganggu, meskipun sebenarnya tetap masuk di latar belakang.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
WhatsApp Luncurkan Business AI di Indonesia, Pengguna UMKM Kini Bisa Balas Chat Pelanggan Otomatis 24 Jam - Image
Aplikasi

WhatsApp Luncurkan Business AI di Indonesia, Pengguna UMKM Kini Bisa Balas Chat Pelanggan Otomatis 24 Jam

Rabu, 8 April 2026 | 03.15 WIB

5 Cara Menjaga Silaturahmi Usai Idul Fitri Bersama WhatsApp - Image
Aplikasi

5 Cara Menjaga Silaturahmi Usai Idul Fitri Bersama WhatsApp

Minggu, 29 Maret 2026 | 00.25 WIB

WhatsApp Siapkan Akun Khusus Anak Usia 10–12 Tahun, Orang Tua Punya Kendali Penuh - Image
Teknologi

WhatsApp Siapkan Akun Khusus Anak Usia 10–12 Tahun, Orang Tua Punya Kendali Penuh

Jumat, 13 Maret 2026 | 04.26 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore