Bocoran PS6: Bisa Main Game PS4 dan PS5, Hadir juga Versi Handheld!

JawaPos.com - Bocoran terbaru mengarah pada kehadiran PlayStation 6 (PS6) dengan kemampuan backward compatibility hingga dua generasi sebelumnya. Informasi ini berasal dari dokumen internal AMD yang diungkap oleh YouTuber Moore’s Law Is Dead.

Dalam dokumen tersebut, PS6, termasuk varian handheld dengan kode Canis, disebut dapat menjalankan game dari PlayStation 4 dan PlayStation 5.

Apabila benar terealisasi, fitur ini akan memungkinkan pemain menikmati ribuan game dari dua generasi sebelumnya langsung di satu perangkat sejak awal peluncuran.

Mengutip laporan dari WCCF Tech, Senin (4/5), dokumen tersebut juga mengindikasikan bahwa PS6 akan mengusung arsitektur RDNA5 buatan AMD. Pengembangan kompatibilitas lintas generasi ini disebut masih menjadi bagian dari proses engineering yang tengah berjalan.

Tak hanya itu, teknologi ray tracing tetap dipertahankan, termasuk untuk game PS5 yang sudah mengadopsinya. AMD juga disebut tengah mengembangkan fitur AI upscaling sebagai bagian dari kemampuan platform, sekaligus meningkatkan efisiensi desain chip.

Bocoran tersebut juga mengungkap kehadiran perangkat handheld PS6 dengan nama kode Canis. Perangkat ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem konsol utama.

Canis dikabarkan memiliki konfigurasi GPU tersendiri, namun tetap mendukung backward compatibility. Selain itu, terdapat pengembangan jalur pemutaran media dengan konsumsi daya rendah, fitur penting untuk perangkat berbasis baterai.

Dari sisi biaya produksi, APU untuk versi handheld diperkirakan berada di angka USD 46,8 atau sekitar Rp 750 ribuan. Nilai ini lebih rendah dibandingkan APU pada PS5 yang mencapai USD 81,5 atau sekitar Rp 1,3 jutaan.