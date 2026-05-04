Warga Game PS4 dan PS5 Panik, Lisensi 30 Hari dari Sony jadi Sorotan

JawaPos.com - Kebijakan baru yang diduga diterapkan Sony pada konsol PlayStation 4 dan PlayStation 5 memicu kekhawatiran di kalangan pengguna. Perusahaan disebut tengah menguji sistem lisensi berdurasi 30 hari untuk game digital, yang mengharuskan konsol terkoneksi internet dalam jangka waktu tertentu.

Langkah ini menimbulkan dugaan bahwa Sony memperkenalkan skema Digital Rights Management (DRM) baru yang berpotensi membatasi akses permainan, terutama bagi pengguna yang bermain secara offline atau mengalami masalah pada baterai internal perangkat.

Hingga saat ini, Sony belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. Akibatnya, para pemilik PlayStation masih belum mendapatkan kepastian mengenai mekanisme yang sebenarnya diterapkan.

Di tengah ketidakjelasan, komunitas gamer melakukan penelusuran sendiri. Dari berbagai temuan, sistem lisensi 30 hari tersebut diduga hanya bersifat sementara dan akan berubah menjadi lisensi permanen setelah 14 hari sejak pembelian.

Dengan skema itu, setelah melewati masa 14 hari—yang juga merupakan periode pengajuan refund—konsol perlu terhubung ke internet untuk memverifikasi pembelian. Jika verifikasi berhasil, pembatasan 30 hari akan hilang. Namun jika tidak, akses game hanya bertahan sampai batas waktu tersebut sebelum akhirnya terkunci.

Hasil ini diperkuat oleh berbagai uji coba dari komunitas, termasuk pengguna forum ResetEra. Mereka menilai kebijakan ini kemungkinan ditujukan untuk menutup celah penyalahgunaan, di mana perangkat yang telah diretas bisa mengajukan pengembalian dana namun tetap memainkan game yang sudah dibeli.

Meski demikian, kekhawatiran terkait akses permanen mulai mereda. Sejumlah pengujian menunjukkan bahwa game yang telah melewati masa 14 hari tetap dapat dimainkan secara offline, bahkan tanpa dukungan baterai internal pada konsol.

Namun, absennya klarifikasi dari Sony justru dianggap sebagai sumber utama kebingungan. Komunitas menilai sikap diam perusahaan memicu spekulasi yang semakin meluas.