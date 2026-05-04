Harga PS5 Resmi Naik per Mei 2026, Tembus Rp 11 Jutaan

JawaPos.com - Sony Interactive Entertainment resmi menaikkan harga konsol PlayStation 5 (PS5) di Indonesia mulai Jumat, 1 Mei 2026. Kenaikan ini membuat harga varian Slim Disc Edition maupun Slim Digital Edition melonjak lebih dari Rp1 juta dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebelumnya, penyesuaian harga tersebut telah diumumkan oleh pihak PlayStation pada 27 April 2026. Adapun peningkatan harga konsol generasi terbaru ini berada di kisaran Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta per unit.

Sejumlah peritel resmi di Tanah Air kini telah memberlakukan harga terbaru sejak awal Mei. Beberapa toko besar seperti Urban Republic, PS Enterprise, dan Multi Game Shop terlihat sudah memperbarui banderol produk mereka mengikuti kebijakan dari distributor.

Manajemen PlayStation menjelaskan bahwa keputusan kenaikan harga ini dipicu oleh tekanan kondisi ekonomi global yang tidak mudah. Meski demikian, langkah tersebut tetap diambil demi menjaga kualitas produk dan layanan bagi para pengguna.

"Dan setelah evaluasi yang cermat, kami menemukan bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan kami dapat terus memberikan pengalaman bermain game yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada para pemain di seluruh dunia," ujar Wakil Presiden Pemasaran Global Sony Interactive Entertainment, Isabelle Tomatis.

Sebagai gambaran, pada awal April 2026 harga PS5 Slim Digital Edition masih berada di level Rp8.199.000. Sementara varian PS5 Slim Disc Edition sebelumnya dijual seharga Rp9.699.000 sebelum kenaikan resmi diberlakukan.

Berikut daftar harga terbaru PS5 di beberapa toko di Indonesia:

Urban Republic: PS5 Slim Digital Edition Rp9.999.000 | PS5 Slim Disc Edition Rp11.399.000