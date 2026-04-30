Nanda Prayoga
Kamis, 30 April 2026 | 18.35 WIB

Serangan Siber Menggila, Perbankan Jadi Target Utama, Kerugian Tembus Rp 8 Triliun

Ilustrasi serangan siber masih menghantui Indonesia. (Nivelics)

 

JawaPos.com-Perkembangan digitalisasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pesat. Digitalisasi menjangkau berbagai sektor, termasuk industri keuangan dan perbankan. Namun di balik kemajuan tersebut, ancaman kejahatan siber meningkat dan semakin masif. Kejahatan ini menjadi tantangan serius bagi berbagai pihak.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang 2025 tercatat sekitar 3,5 miliar anomali trafik. Anomali ini terindikasi sebagai serangan siber dan menyasar berbagai target.

Target serangan beragam, mulai dari internet of things (IoT), operational technology (OT), sistem pembayaran digital, hingga application programming interface (API). Semua sektor terdampak serangan ini.

Finance and Risk Management Director Digiserve, Buddy Restiady, menilai situasi ini sebagai konsekuensi dari masifnya transformasi digital. Ia mengibaratkan kondisi itu seperti gula yang menarik semut.

"Pelakunya dari yang coba-coba, baru lulus sekolah, hingga yang benar-benar mencari uang sebagai hacker profesional," ujarnya dalam diskusi keamanan siber bersama DBM Works Solusi Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (30/4).

Dalam periode terakhir, perusahaannya mencatat sekitar 40 serangan siber. Secara grup Telkom, aktivitas serangan bisa menembus 2.000 per bulan. "Serangan ke sektor perbankan yang paling banyak," katanya.

Bahkan serangan ransomware sempat melumpuhkan bank di Indonesia beberapa waktu lalu. Kasus ini menunjukkan risiko besar dari kejahatan siber di sektor finansial.

Menurut Buddy, penguatan ketahanan siber menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Perusahaannya rutin berkoordinasi dengan BSSN untuk tingkatkan keamanan digital.

