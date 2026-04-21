Mellyna Putri Diniar
21 April 2026, 22.14 WIB

Apple Tunjuk John Ternus sebagai CEO Baru, Tim Cook Naik Jadi Chairman dalam Transisi Kepemimpinan Bersejarah

John Ternus akan menggantikan Tim Cook sebagai CEO Apple dalam transisi kepemimpinan perusahaan.(Fortune)

JawaPos.com — Apple resmi memasuki fase transisi kepemimpinan paling penting dalam lebih dari satu dekade terakhir dengan menunjuk John Ternus sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru menggantikan Tim Cook. 

Sementara itu, Cook akan beralih peran menjadi executive chairman, menandai perubahan struktural di pucuk pimpinan perusahaan teknologi dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia tersebut.

Dalam pengumuman resmi, Apple menyebut Ternus akan mulai menjabat sebagai CEO pada 1 September dan langsung bergabung dalam jajaran dewan direksi. Pada saat yang sama, Arthur Levinson, yang saat ini menjabat sebagai chairman non-eksekutif Apple sekaligus anggota dewan lama perusahaan, akan beralih menjadi lead independent director. 

Dilansir dari CNBC, Selasa (20/4/2026), Apple menegaskan, “Cook akan tetap menjalankan perannya sebagai CEO hingga musim panas sembari bekerja sama erat dengan Ternus untuk memastikan transisi yang mulus.” 

Selain itu, dalam laporan Fortune, dewan direksi disebut telah menetapkan keputusan tersebut pada Jumat sebelumnya, yang menandai salah satu transisi kepemimpinan paling penting sejak Tim Cook menggantikan Steve Jobs pada 2011.

Dalam pernyataan terpisah, Tim Cook menyampaikan refleksi atas hampir satu setengah dekade kepemimpinannya. Dia mengatakan, “Menjadi CEO Apple adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya dan saya merasa sangat dipercaya untuk memimpin perusahaan yang luar biasa ini. 

Saya mencintai Apple sepenuh hati.” Dia juga menambahkan bahwa keberhasilan Apple tidak lepas dari tim yang dinilainya inovatif, kreatif, dan konsisten dalam menghadirkan produk kelas dunia.

Sejak Cook memimpin pada 2011, Apple mencatat transformasi finansial yang signifikan. Nilai pasar perusahaan meningkat lebih dari 20 kali lipat dan mencapai sekitar USD 4 triliun (setara sekitar Rp 68.520 triliun dengan kurs Rp 17.130 per dolar AS), pada penutupan perdagangan terakhir. Di bawah kepemimpinannya, Apple berkembang dari perusahaan perangkat keras menjadi ekosistem teknologi global dengan dominasi di sektor layanan digital dan perangkat konsumen.

