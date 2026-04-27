Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

JawaPos.com – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo masih menyisakan sejumlah kendala. Hingga saat ini, tercatat ada 7 koperasi yang belum dapat dibangun, mayoritas akibat persoalan ketersediaan lahan.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Sumarno menjelaskan, dari jumlah tersebut, enam koperasi terkendala belum adanya lahan yang siap digunakan, sementara satu koperasi lainnya belum terbangun karena faktor teknis.

Di Sukoharjo terdapat 150 desa dan 17 kelurahan. Yang sudah dibangun KDMP ada 53 desa, sedangkan sedang proses pembangunan 107 desa. “Ada tujuh yang belum dibangun. Enam di antaranya masih terkendala lahan, jadi memang belum bisa kita lanjutkan pembangunannya. Satu lainnya masih dalam tahap persiapan,” ujarnya.

Menurut Sumarno, persoalan lahan menjadi tantangan utama karena pembangunan koperasi membutuhkan lokasi yang strategis dan status kepemilikan yang jelas. Tanpa itu, proses pembangunan tidak dapat dilakukan. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk segera mencari solusi, baik melalui penyediaan tanah kas desa maupun alternatif lokasi lain yang memungkinkan.

“Kami dorong desa agar bisa segera menyiapkan lahan. Bisa dari tanah kas desa atau skema lain yang tidak bermasalah secara administrasi,” jelasnya.

Di tengah kendala tersebut, pihaknya memastikan pembangunan koperasi di lokasi lain tetap berjalan. Bahkan, sebagian besar KDKMP di Sukoharjo sudah masuk tahap pembangunan maupun telah selesai dibangun.

Sumarno berharap kendala lahan ini bisa segera teratasi sehingga seluruh koperasi dapat dibangun secara merata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

“Kalau lahan sudah siap, pembangunan bisa langsung kita kebut. Targetnya semua koperasi bisa berdiri dan beroperasi,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan Sumarno, mengatakan dari data terbaru, total gerai operasional KDKMP didominasi oleh usaha sembako sebanyak 20 gerai. Selain itu, terdapat 6 unit usaha simpan pinjam yang sudah berjalan serta 32 gerai kategori usaha lainnya.