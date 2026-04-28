11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

JawaPos.com – Gudeg adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Yogyakarta yang kini mudah ditemukan di Jakarta, hadir dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas dalam satu sajian yang selalu menggugah selera.

Dari warung legendaris yang kerap dikunjungi tokoh ternama hingga depot keluarga yang buka dari pagi hingga malam, gudeg di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis kuah, pilihan lauk, tingkat kemanisan, hingga harga yang membedakannya dari warung gudeg lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Selasa (28/4), berikut sebelas rekomendasi tempat makan kuliner gudeg enak di Jakarta.

1. Gudeg Martina

Warung yang berlokasi di Jl. Wahidin II No. 3, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 17.00 ini termasuk salah satu gudeg legendaris di kawasan perkantoran ibu kota.

Setiap porsi terdiri dari nasi, opor ayam, telur pindang, krecek, dan tahu dengan pilihan lauk tambahan sesuai selera, mulai dari Rp35.000 per porsi.