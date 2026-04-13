Rian Alfianto
13 April 2026, 18.15 WIB

DCI Resmikan Data Center E2 di Surabaya, Dorong Pemerataan Infrastruktur Digital di Luar Jakarta 

DCI resmikan fasilitas data center barunya di luar Jakarta. (Istimewa). - Image

DCI resmikan fasilitas data center barunya di luar Jakarta. (Istimewa).

JawaPos.com - PT DCI Indonesia Tbk resmi mengoperasikan E2 Data Center di Surabaya dengan kapasitas IT sebesar 9 megawatt (MW). Langkah ini menjadi bagian dari ekspansi strategis perusahaan dalam memperkuat infrastruktur digital nasional, sekaligus menjawab kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan cloud, komputasi, dan kecerdasan buatan (AI).

Peresmian fasilitas ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, bersama sejumlah pelaku industri dan pemangku kepentingan lintas sektor.
DCI menyebut kehadiran E2 sebagai upaya memperluas distribusi pusat data yang selama ini masih terpusat di Jakarta.

Dengan tambahan fasilitas di Surabaya, jaringan data center perusahaan kini mencakup Jakarta, Cibitung, Karawang, dan Surabaya.

Pentingnya Data Center di Dalam Negeri Kian Mendesak

Di tengah lonjakan ekonomi digital, keberadaan data center di dalam negeri menjadi semakin krusial. Pertumbuhan pesat layanan cloud, big data, hingga AI membuat kebutuhan pemrosesan dan penyimpanan data meningkat tajam.

Selama ini, konsentrasi pusat data di wilayah Jakarta menimbulkan sejumlah tantangan, mulai dari risiko beban infrastruktur hingga potensi gangguan layanan. Karena itu, pemerataan fasilitas data center menjadi kunci untuk menciptakan sistem digital yang lebih tangguh, efisien, dan berdaulat.

Dengan hadirnya E2 di Surabaya, distribusi data menjadi lebih merata, latensi layanan ke kawasan Indonesia Timur bisa ditekan, serta risiko gangguan dapat diminimalkan melalui pendekatan geo-resilience.

Surabaya Dipilih karena Posisi Strategis

DCI memilih Surabaya bukan tanpa alasan. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan sekaligus gerbang konektivitas utama menuju Indonesia Timur.

Selain itu, pertumbuhan ekosistem digital di kawasan ini dinilai semakin pesat, sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur berstandar global sejak dini.

Fasilitas E2 sendiri menawarkan tingkat keandalan tinggi dengan Service Level Agreement (SLA) mencapai 99,999 persen—atau maksimal downtime hanya sekitar lima menit per tahun. DCI juga mengklaim telah mencatatkan rekam jejak tanpa downtime sejak awal operasionalnya lebih dari satu dekade lalu.

