Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 4 Mei 2026 | 22.08 WIB

Surganya Pecinta Jeroan! Nasi Babat Surabaya yang Punya Sambal Pedas Nendang,Babat Empuk, dan Nasi Jagung yang Khas

Ilustrasi nasi babat/YouTube @informania

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai surganya kuliner bagi pecinta pedas dan gurih.

Salah satu hidangan yang wajib anda coba saat ke Surabaya adalah nasi babat. Nasi babat biasanya disajikan dengan nasi jagung, babat goreng, paru goreng, usus goreng, lengkap dengan serundeng, mie dan lalapan.

Tidak kalah penting yakni tambahan sambal bawang khas yang pedas gurih dan bikin nagih. Nasi babat cocok menjadi pilihan makan malam yang memuaskan.

Nasi babat terenak dapat anda temui di beberapa tempat pilihan berikut. Tidak hanya porsinya yang melimpah, nasi babat di sini juga menawarkan cita rasa yang kuat dengan bumbu rempah meresap, serta tekstur yang empuk.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @informania, berikut beberapa rekomendasi tempat makan nasi babat yang harus anda coba saat berada di Surabaya

Nasi babat madura mbok lemu terdiri dari babat goreng, usus goreng, paru goreng serundeng, dan mie. Sego sambel ini paling istimewa karena sambal bawangnya yang pedas juara dan nikmat.

Bertempat di Jl. Raya Kupang Baru No 24, Sonokwijenan, Sukomanunggal, Nasi babat madura mbok lemu buka mulai 08.00-14.00 dan 18.30-00.00

Nasi babat ini berlokasi tepat di depan TK Gosyen, tepatnya di Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No. 25, Putat Jaya, Dukuh Pakis. Nasi babat ini mulai buka pukul pagi hari jam 06.00-13.00 siang.

Nasi babat gosyen menawarkan potongan babat goreng yang empuk dan gurih. Satu porsi nasi babat terdiri dari babat goreng, usus goreng, paru goreng, serundeng, kemangi, dan sambal.   

Nasi Babat Pegirian merupakan nasi babat terbaik di Surabaya. Berlokasi di Jl. Nyamplungan, Ampel, Semampir.

