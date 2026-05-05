Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 5 Mei 2026 | 18.52 WIB

Berburu 12 Sate Kambing Paling Nikmat di Surabaya, Mulai dari Legendaris hingga Hidden Gem

Ilustrasi sate kambing di Surabaya. (Freepik)

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang kaya rasa dan berani dalam penggunaan bumbu, termasuk sajian sate kambing yang menjadi favorit banyak orang. 

Hidangan ini selalu berhasil menggoda dengan potongan daging yang empuk, aroma bakaran yang khas, serta perpaduan bumbu kecap atau rempah yang meresap hingga ke dalam serat daging. 

Tidak hanya menjadi menu makan malam yang populer, sate kambing juga sering dijadikan pilihan utama bagi pencinta kuliner yang ingin menikmati cita rasa Nusantara yang autentik.

Menariknya, di Surabaya terdapat banyak tempat makan sate kambing yang menawarkan karakter rasa berbeda. 

Ada yang sudah legendaris dengan resep turun-temurun, ada pula hidden gem yang belum banyak diketahui namun memiliki kualitas rasa yang tidak kalah memikat. 

Setiap tempat menghadirkan keunggulan masing-masing, mulai dari daging kambing muda yang lembut, teknik pembakaran yang sempurna, hingga racikan bumbu yang khas.

Dengan harga yang bervariasi dan porsi yang memuaskan, berburu sate kambing di Surabaya menjadi pengalaman kuliner yang seru dan penuh kejutan. 

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner sate kambing paling nikmat di Surabaya yang wajib Anda coba. 

1. Sate Kambing Cak Lam

Sate Kambing Cak Lam dikenal sebagai salah satu yang paling legendaris di Surabaya dengan cita rasa yang sudah terjaga sejak lama. 

Daging kambing yang digunakan berasal dari kambing muda sehingga teksturnya empuk dan minim bau prengus. 

Proses pembakaran dilakukan dengan api sedang agar bagian luar mengalami karamelisasi ringan, sementara bagian dalam tetap juicy dan lembut saat digigit. 

Bumbu kecap yang digunakan cukup meresap dengan tambahan irisan bawang merah dan cabai rawit yang memberikan sensasi segar dan pedas. 

Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma bakaran yang khas membuat sate ini selalu menjadi favorit banyak orang.

Harga seporsi berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Raya Darmo yang strategis, sehingga mudah dijangkau dan hampir selalu ramai terutama pada jam makan malam.

