Meta Rilis Muse Spark, Model AI Baru yang Diklaim Lebih Cerdas dan Kontekstual

Ilustrasi Meta AI. (Istimewa).
JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin mengarah pada pengalaman yang lebih personal dan kontekstual. Di tengah persaingan ketat industri AI global, Meta memperkenalkan model terbaru bernama Muse Spark, yang digadang-gadang menjadi fondasi baru bagi asisten digital masa depan.
Peluncuran ini menandai langkah awal Meta dalam membangun ekosistem personal superintelligence, yakni AI yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam dan real-time.
Muse Spark diklaim merupakan model pertama dalam seri large language models (LLM) terbaru yang dikembangkan oleh Meta Superintelligence Labs. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan Meta AI, baik dari sisi kecepatan, akurasi, maupun pemahaman konteks.
Dalam pengembangannya, Meta menyebut telah merombak sistem AI mereka selama sembilan bulan terakhir untuk menciptakan fondasi yang lebih efisien. Hasilnya, Muse Spark mampu menangani pertanyaan kompleks di bidang seperti sains, matematika, hingga kesehatan.
Tak hanya itu, model ini juga mendukung penalaran tingkat lanjut dan kemampuan multimodal, memungkinkan AI memahami tidak hanya teks, tetapi juga gambar dan konteks visual.
Salah satu perubahan signifikan terlihat pada pembaruan Meta AI, yang kini mampu menjalankan beberapa sub-agent secara bersamaan.
Sebagai contoh, ketika pengguna merencanakan liburan, satu agen dapat menyusun itinerary, agen lain membandingkan destinasi, sementara agen ketiga mencari aktivitas yang sesuai. Semua proses ini berjalan paralel untuk menghasilkan jawaban yang lebih cepat dan komprehensif.
Pendekatan ini menjadi pembeda utama dibandingkan asisten AI konvensional yang umumnya bekerja secara linear.
Muse Spark juga membawa peningkatan besar dalam kemampuan multimodal. Meta AI kini dapat memahami gambar yang diambil pengguna, lalu memberikan analisis atau rekomendasi secara langsung.
