5 Fitur Baru Anti Scam Meta, dari AI Pelacak Penipuan hingga Verifikasi Lokasi Pembeli

JawaPos.com - Meta memperkenalkan serangkaian fitur baru untuk memerangi online scam di Facebook, Instagram, dan Threads. Pembaruan ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), perlindungan identitas yang lebih luas, hingga sistem verifikasi baru yang dirancang untuk menekan berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang.

Langkah tersebut diklaim menjadi bagian dari strategi Meta untuk meningkatkan keamanan pengguna sekaligus melindungi bisnis dan tokoh publik yang kerap menjadi sasaran penyalahgunaan identitas oleh pelaku scam.

Seiring meningkatnya aktivitas belanja online, transaksi digital, dan interaksi melalui media sosial, pelaku penipuan semakin sering memanfaatkan akun palsu, iklan menyesatkan, hingga situs tiruan untuk menjebak korban.

Karena itu, Meta menghadirkan sejumlah fitur baru yang berfokus pada pencegahan sebelum kerugian terjadi.

Berikut lima fitur baru yang menjadi andalan Meta dalam memerangi online scam.

1. Perlindungan Lebih Luas untuk Tokoh Publik yang Jadi Sasaran Penipuan Salah satu pembaruan terbesar adalah perluasan perlindungan terhadap akun yang menyamar sebagai tokoh publik.

Meta kini dapat mengidentifikasi dan menghapus akun palsu yang meniru kreator, selebritas, penasihat keuangan, maupun figur publik lainnya yang sering digunakan pelaku scam untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Menariknya, perlindungan ini tetap berlaku meskipun tokoh yang ditiru tidak memiliki akun resmi di Facebook, Instagram, maupun Threads.

Di Threads, pengguna juga memperoleh kemampuan baru untuk melaporkan akun yang menyamar sebagai tokoh publik meski figur tersebut tidak memiliki profil resmi di platform tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi maraknya penipuan investasi, hadiah palsu, maupun penawaran finansial yang mengatasnamakan sosok terkenal.