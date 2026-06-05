Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 5 Juni 2026 | 22.50 WIB

5 Fitur Baru Anti Scam Meta, dari AI Pelacak Penipuan hingga Verifikasi Lokasi Pembeli

Meta. (Yves Herman/ Reuters). - Image

Meta. (Yves Herman/ Reuters).

JawaPos.com - Meta memperkenalkan serangkaian fitur baru untuk memerangi online scam di Facebook, Instagram, dan Threads. Pembaruan ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), perlindungan identitas yang lebih luas, hingga sistem verifikasi baru yang dirancang untuk menekan berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang.

Langkah tersebut diklaim menjadi bagian dari strategi Meta untuk meningkatkan keamanan pengguna sekaligus melindungi bisnis dan tokoh publik yang kerap menjadi sasaran penyalahgunaan identitas oleh pelaku scam.

Seiring meningkatnya aktivitas belanja online, transaksi digital, dan interaksi melalui media sosial, pelaku penipuan semakin sering memanfaatkan akun palsu, iklan menyesatkan, hingga situs tiruan untuk menjebak korban.

Karena itu, Meta menghadirkan sejumlah fitur baru yang berfokus pada pencegahan sebelum kerugian terjadi.

Berikut lima fitur baru yang menjadi andalan Meta dalam memerangi online scam.

1. Perlindungan Lebih Luas untuk Tokoh Publik yang Jadi Sasaran Penipuan

Salah satu pembaruan terbesar adalah perluasan perlindungan terhadap akun yang menyamar sebagai tokoh publik.
Meta kini dapat mengidentifikasi dan menghapus akun palsu yang meniru kreator, selebritas, penasihat keuangan, maupun figur publik lainnya yang sering digunakan pelaku scam untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Menariknya, perlindungan ini tetap berlaku meskipun tokoh yang ditiru tidak memiliki akun resmi di Facebook, Instagram, maupun Threads.

Di Threads, pengguna juga memperoleh kemampuan baru untuk melaporkan akun yang menyamar sebagai tokoh publik meski figur tersebut tidak memiliki profil resmi di platform tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi maraknya penipuan investasi, hadiah palsu, maupun penawaran finansial yang mengatasnamakan sosok terkenal.

2. Brand Rights Protection untuk Lindungi Merek dari Penyamaran

Meta juga memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha melalui pembaruan Brand Rights Protection.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Meta AI Diduga Jadi Celah Peretasan, Akun Instagram Langka Dibajak Massal - Image
Aplikasi

Meta AI Diduga Jadi Celah Peretasan, Akun Instagram Langka Dibajak Massal

Kamis, 4 Juni 2026 | 19.31 WIB

Meta Dituding Kumpulkan Data Karyawan untuk Latih AI, Eropa Soroti Potensi Pelanggaran Privasi - Image
Teknologi

Meta Dituding Kumpulkan Data Karyawan untuk Latih AI, Eropa Soroti Potensi Pelanggaran Privasi

Senin, 1 Juni 2026 | 16.54 WIB

Meta Rilis Muse Spark, Model AI Baru yang Diklaim Lebih Cerdas dan Kontekstual - Image
Teknologi

Meta Rilis Muse Spark, Model AI Baru yang Diklaim Lebih Cerdas dan Kontekstual

Jumat, 10 April 2026 | 03.22 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore