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Antara
Minggu, 25 Oktober 2026 | 02.27 WIB

Harga Daging Sapi di Surabaya tembus Rp 150 Ribu per Kg, RPH Jamin Stok Aman

Ilustrasi aktivitas pemotongan daging sapi di rumah potong hewan (RPH). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi aktivitas pemotongan daging sapi di rumah potong hewan (RPH). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com – Harga daging sapi di Kota Surabaya saat ini sudah mencapai Rp 150 ribu per kg, terutama untuk daging kualitas 1.

Meski demikian, Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya memastikan pasokan daging sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Utama RPH Surabaya Fajar A. Isnugroho mengatakan, Harga daging sapi di pasaran saat ini cenderung stabil sejak Juni lalu.

"Jadi, kondisi yang kita lihat sekarang merupakan pola kestabilan harga yang terbentuk dalam beberapa bulan terakhir," katanya di Surabaya, Sabtu (24/10) sebagaimana dilansir dari Antara.

Hasil pemantauan Tim Monitoring Daging RPH Surabaya di Pasar Tambahrejo, Jumat (23/10) menunjukkan, harga daging sapi kelas I berada di kisaran Rp150.000 per kg.

Sementara jenis daging lainnya dihargai sekitar Rp140.000 per kilogram.

"Kami terus memantau perkembangannya, termasuk memastikan ketersediaan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," lanjutnya.

Hasil pemantauan harga dan pasokan juga disampaikan dalam koordinasi rutin bersama Pemkot Surabaya dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Hal ini dilakukan agar perkembangan harga pasar bisa menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah yang diperlukan.

Ia menjelaskan, selain RPH, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya juga ikut mencermati perkembangan harga daging sapi yang cenderung bertahan tinggi beberapa bulan terakhir.

Editor: Bayu Putra
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