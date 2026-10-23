Gasak 6 Motor di Surabaya, 2 Maling asal Bangkalan Didor

Dua dari tiga maling motor asal Bangkalan ditembak Unit Resmob Polrestabes Surabaya karena melawan saat ditangkap, usai menggasak motor di enam lokasi di Surabaya. (Humas Polrestabes Surabaya)
JawaPos.com - Berakhir sudah pelarian tiga pria asal Bangkalan, yang diduga terlibat komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di enam lokasi di Surabaya.
Bahkan, dua dari tiga tersangka harus dihadiahi timah panas di kaki setelah diduga berusaha melawan petugas dan melarikan diri saat hendak ditangkap.
Ketiganya diringkus Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, setelah disinyalir beraksi di enam lokasi berbeda.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial UF, 33 dan MY, 30, keduanya warga Tragah; serta H, 30, warga Kamal, Kabupaten Bangkalan.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (15/10) sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Tragah, Kecamatan Tragah, Bangkalan.
“Dua dari tiga pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur pada bagian kaki karena mencoba melawan,” jelas Hadi, Jumat (23/10).
Dia menambahkan, kedua tersangka juga diduga berusaha kabur ketika petugas hendak mengamankan mereka. Meski menghadapi perlawanan, polisi akhirnya berhasil menangkap ketiganya.
“Kendati demikian para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dan penadah hasil curanmor, berhasil kami tangkap,” tegasnya.
Hadi menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan tersebut diduga telah melakukan pencurian di enam lokasi (TKP) sejak Februari 2026.
Sasaran mereka adalah sepeda motor matik yang terparkir di sejumlah tempat usaha di Surabaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022