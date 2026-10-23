Gasak 6 Motor di Surabaya, 2 Maling asal Bangkalan Didor

JawaPos.com - Berakhir sudah pelarian tiga pria asal Bangkalan, yang diduga terlibat komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di enam lokasi di Surabaya.

Bahkan, dua dari tiga tersangka harus dihadiahi timah panas di kaki setelah diduga berusaha melawan petugas dan melarikan diri saat hendak ditangkap.

Ketiganya diringkus Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, setelah disinyalir beraksi di enam lokasi berbeda.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial UF, 33 dan MY, 30, keduanya warga Tragah; serta H, 30, warga Kamal, Kabupaten Bangkalan.

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Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menjelaskan, penangkapan dilakukan pada Kamis (15/10) sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Tragah, Kecamatan Tragah, Bangkalan.

“Dua dari tiga pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur pada bagian kaki karena mencoba melawan,” jelas Hadi, Jumat (23/10).

Dia menambahkan, kedua tersangka juga diduga berusaha kabur ketika petugas hendak mengamankan mereka. Meski menghadapi perlawanan, polisi akhirnya berhasil menangkap ketiganya.

“Kendati demikian para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dan penadah hasil curanmor, berhasil kami tangkap,” tegasnya.

Hadi menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan tersebut diduga telah melakukan pencurian di enam lokasi (TKP) sejak Februari 2026.

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