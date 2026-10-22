Pemuda Muhammadiyah Surabaya Dapat Hibah Mobil Siaga dari DPRD Jatim

JawaPos.com - Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya mendapat hibah satu unit Mobil Siaga Organisasi, di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, Jalan Wuni, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kamis siang (22/10).

Penyerahan mobil siaga tersebut merupakan hasil Aspirasi Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Alfianur Rizal, mengatakan, mobil itu akan digunakan untuk menunjang kegiatan sosial dan dakwah keislaman yang dijalankan Pemuda Muhammadiyah.

Ia menjelaskan bahwa tambahan sarana kendaraan ini dapat mendukung kegiatan maupun mobilitas para pengurus.

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“Kami menyambut positif bantuan tersebut, sebagai bentuk support bagi aktivitas organisasi,” ujar Alfianur Rizal.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menuturkan, penyerahan bantuan itu merupakan tindak lanjut atas kebutuhan yang disampaikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya.

“Kendaraan operasional tidak hanya dibutuhkan untuk urusan administratif, tetapi juga untuk menjangkau kader dan masyarakat yang memerlukan pelayanan,” tutur Cahyo.

Politikus Partai Gerindra tersebut berharap, keberadaan mobil siaga organisasi dapat memperkuat jangkauan kegiatan Muhammadiyah di berbagai wilayah Surabaya.

“Kami bersyukur diberikan kepercayaan oleh PDM Muhammadiyah Kota Surabaya untuk ikut meningkatkan kualitas organisasi maupun pelayanannya. Harapan kami, kendaraan ini benar-benar bermanfaat dan kami siap terus bersinergi untuk membangun kebaikan di Kota Surabaya,” ucapnya.