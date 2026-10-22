Polisi Sita Tiner hingga Knuckle dari 11 Terduga Penyusup Demo di Grahadi Surabaya

Polisi menunjukkan barang bukti dari 11 orang diduga penyusup yang diamankan jelang aksi demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026). (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polisi menyita sejumlah barang bukti dari 11 orang diduga penyusup, yang diamankan jelang aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10).
Di antaranya tiner yang diduga untuk melakukan pembakaran, minuman keras jenis arak, alat yang disebut knuckle, serta sejumlah telepon seluler.
Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, 11 orang tersebut diamankan sebelum demonstrasi dimulai.
Mereka diduga hendak menunggangi aksi penyampaian aspirasi yang digelar mahasiswa.
“Sebagaimana rekan-rekan lihat di depan saya bahwa ada beberapa barang bukti, antara lain tiner yang akan digunakan untuk melakukan pembakaran, kemudian juga ada yang membawa minuman keras jenis arak, kemudian ada alat yang knuckle, dan juga beberapa handphone yang kita sita,” ujarnya saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (22/10).
Menurut Dekananto, temuan tersebut menjadi perhatian kepolisian karena aksi mahasiswa yang berlangsung di Grahadi secara umum berjalan aman dan kondusif.
Dia menyebut, polisi sejak awal telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan mahasiswa untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung damai.
Namun, berdasarkan temuan petugas, terdapat sejumlah pihak yang diduga berupaya mengganggu jalannya demonstrasi.
"Dari 11 orang yang diamankan, dua di antaranya merupakan mahasiswa, sembilan orang lainnya disebut putus sekolah. Berdasarkan pemeriksaan sementara, sembilan orang berasal dari Surabaya dan dua lainnya dari Sidoarjo," katanya.
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Mereka diamankan di sejumlah titik yang mengarah ke lokasi demonstrasi, yakni di sekitar Simpang Grahadi, Gang Setan, air mancur Alun-Alun Surabaya, dan Taman Apsari.
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