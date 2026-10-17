Anak Down Syndrome di Surabaya Meninggal Diduga Usai Di-bully Teman

JawaPos.com - Seorang anak down syndrome asal Rungkut, Kota Surabaya berinisial Z, 10, meninggal dunia usai diduga jadi korban perundungan atau bullying temannya.

Z, meninggal dunia dalam kondisi wajah membiru dengan tali di leher. Insiden itu terjadi pada 12 September 2026 lalu.

Ayah korban, SAW (53) mengatakan tak mengetahui pasti kejadian yang dialami anaknya. Saat itu dia sedang ketiduran usai minum obat, sedangkan istrinya pergi ke pasar untuk berjualan.

Kemudian, saat istrinya baru pulang dari berjualan, mendapati anaknya dalam kondisi tak berdaya di teras rumah.

Wajahnya membiru ada tali sepatu mengalung di leher korban serta besi. Di mulut korban juga terdapat bercak sabun colek.

"Istri saya teriak-teriak, Bi, anake wes biru, anak wes biru. Saya langsung terjaga dari tempat tidur," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (17/10/2026).

Melihat hal itu, SAW langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Namun, nahas nyawa Z tidak dapat tertolong.

"Waktu saya kendori (talinya) anak saya tidak bernyawa mungkin," ujarnya.

SAW kemudian mengecek CCTV yang ada di lokasi. Berdasarkan rekaman CCTV jalan kampung terlihat dua anak masuk ke dalam rumahnya secara bergantian. Dua anak itu adalah K (10) dan F (10).