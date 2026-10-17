Atasi Persoalan Sampah dari Kampung, Gerindra Surabaya Dorong Ekonomi Sirkular

Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso mengajak warga memilah sampah, mengolah limbah organik, serta memanfaatkan sampah plastik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. (Dok DPC Gerindra Surabaya)
JawaPos.com - Pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga menjadi salah satu upaya yang didorong untuk mengatasi persoalan lingkungan di kawasan permukiman padat.
Di Kampung Keputran, Kecamatan Tegalsari, DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menggelar aksi bersih lingkungan melalui Gerakan Indonesia ASRI, Sabtu (17/10/2026),
Warga diajak memilah sampah, mengolah limbah organik, serta memanfaatkan sampah plastik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.
Program tersebut diwujudkan melalui kerja bakti bersama warga sekaligus pemberian sejumlah sarana pendukung lingkungan.
Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan gerakan nasional yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Dia menyebut partisipasi kader partai di tingkat daerah menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program tersebut.
“Ini gerakan inisiasi dari Bapak Presiden yang harus dilakukan secara serentak secara nasional. Tidak hanya dilakukan oleh kami sebagai kader Gerindra, tetapi beliau sudah menginstruksikan seluruh kepala daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukan ini,” ujar Cahyo ditemui.
Menurut Cahyo, Kampung Keputran dipilih karena memiliki karakter permukiman yang padat dengan hubungan sosial warga yang erat.
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