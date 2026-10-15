Kronologi Tiga Orang Meninggal Dunia saat Padamkan Karhutla di Gunung Bromo 

JawaPos.com - Tiga orang dikabarkan meninggal dunia saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah Mentigen, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (15/10/20206).

Mereka ialah Sukaris, 55, petugas resmi Balai Besar TNBTS, serta dua orang petugas keamanan (security) dari Penginapan Artotel Cabang Bromo bernama Wisnu dan Sefril.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan kejadian itu bermula saat 12 orang berupaya memadamkan api di lokasi kejadian. Mereka berangkat pukul 09.00 WIB.

"Pada pukul kurang lebih 13.30, mereka meminta tolong bahwa ada sukarelawan yang terjebak kobaran api adanya kepulan asap yang cukup pekat," kata Jules saat di Mapolda Jatim.

Mendapat kabar tersebut petugas TNBTS langsung bergegas menuju lokasi. Belum sempat memberikan pertolongan, tiga orang dinyatakan meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka bakar.

"Satu korban yang mengalami luka bakar itu sudah dirujuk ke RSUD Tongas, sedangkan dua lainnya berada perawatan di Puskesmas Sukapura yang berada terdekat dengan lokasi terjadinya kebakaran. Termasuk tiga korban yang meninggal dunia," katanya.

Jules mengatakan bahwa Inafis Polres Probolinggo telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi di lokasi kejadian.