Seluruh Titik Api Karhutla di Kawasan TNBTS Padam, Petugas Fokus Penyisiran dan Pendinginan

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sudah padam. Petugas melaporkan tidak ada lagi titik api. Kini fokus penanggulangan pada proses penyisiran dan pendinginan.

Tim Gabungan yang terdiri atas BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat melaporkan bahwa titik api terakhir pada pada Jumat (14/8) sekitar pukul 15.00 WIB.

“Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan sementara, tidak lagi terpantau nyala api aktif dan situasi saat ini relatif terkendali,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi pada Sabtu (15/8).

Meski begitu, Tim Gabungan masih menemukan bara api di beberapa titik yang sempat terbakar. Karena itu, saat ini mereka fokus melakukan penyisiran dan pendinginan.

Langkah tersebut dilakukan bersama-sama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) dan Satgas Penanganan Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Tahapan tersebut terus dilakukan sampai tidak ada lagi potensi munculnya titik api maupun bara yang tersimpan di antara vegetasi, tanah, serta material bekas karhutla.

”Kami tetap berhati-hati karena masih terdapat bara dan selalu ada kemungkinan munculnya api kembali. Fokus saat ini adalah menuntaskan pendinginan dan memperketat pemantauan,” ucap dia.

Ristianto menyebut, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi karhutla di Gunung Bromo. Dalam kesempatan itu, Raja Juli menginstruksikan penutupan sementara secara menyeluruh Kawasan TNBTS agar petugas berkonsentrasi melakukan pemadaman, pendinginan, dan mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru.