Seluruh Titik Api Karhutla di Kawasan TNBTS Padam, Petugas Fokus Penyisiran dan Pendinginan

Petugas gabungan berupaya memadamkan kebakaran di kawasan sabana Gunung Bromo, Sabtu (8/8). (BPBD Jawa Timur)
JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sudah padam. Petugas melaporkan tidak ada lagi titik api. Kini fokus penanggulangan pada proses penyisiran dan pendinginan.
Tim Gabungan yang terdiri atas BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat melaporkan bahwa titik api terakhir pada pada Jumat (14/8) sekitar pukul 15.00 WIB.
“Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan sementara, tidak lagi terpantau nyala api aktif dan situasi saat ini relatif terkendali,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi pada Sabtu (15/8).
Meski begitu, Tim Gabungan masih menemukan bara api di beberapa titik yang sempat terbakar. Karena itu, saat ini mereka fokus melakukan penyisiran dan pendinginan.
Langkah tersebut dilakukan bersama-sama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) dan Satgas Penanganan Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Tahapan tersebut terus dilakukan sampai tidak ada lagi potensi munculnya titik api maupun bara yang tersimpan di antara vegetasi, tanah, serta material bekas karhutla.
”Kami tetap berhati-hati karena masih terdapat bara dan selalu ada kemungkinan munculnya api kembali. Fokus saat ini adalah menuntaskan pendinginan dan memperketat pemantauan,” ucap dia.
Ristianto menyebut, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi karhutla di Gunung Bromo. Dalam kesempatan itu, Raja Juli menginstruksikan penutupan sementara secara menyeluruh Kawasan TNBTS agar petugas berkonsentrasi melakukan pemadaman, pendinginan, dan mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru.
”Keselamatan masyarakat dan petugas tetap menjadi prioritas utama,” tegas Ristianto.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati