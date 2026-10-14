Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Polisi Data Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Pascapenggerebekan di Jalan Kunti Surabaya

Polisi amankan sejumlah terduga pelaku penyalahgunaan narkoba saat penggerebekan di Jalan Kunti Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com).

JawaPos.com - Polda Jawa Timur masih mendata terduga pelaku penyalahgunaan narkoba pascapenggerebekan di Jalan Kunti Surabaya, Rabu (14/10/2026). 

Sebab, hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berjalan untuk memastikan siapa saja yang terlibat. Polisi juga telah melakukan tes urine kepada terduga pelaku. 

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol  Jules Abraham Abast mengatakan ada sejumlah orang dan barang bukti yang diamankan saat penggerebakan. Namun, jumlah pastinya masih perlu didata. 

"Kami tidak ingin mendahului proses yang ada sehingga saat ini tentu belum bisa kami sampaikan secara rinci berapa jumlah  calon tersangka maupun barang bukti yang didapatkan dari hasil penindakan pada hari ini," kata Jules saat konferensi pers di lokasi. 

Jules mengatakan penggerebekan ini sebagai upaya memberantas peredaran barang haram demi masa depan bangsa yang cerah. 

Menurutnya, penindakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Rencananya, pos polisi akan didirikan secara permanen untuk mengawasi peredaran narkoba di Jalan Kunti. 

"Oleh karena itu penindakan pada hari ini tidak akan berhenti sampai di sini. Untuk kegiatan selanjutnya direncanakan kami secara bersama-sama akan mendirikan pos polisi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait," jelasnya. 

Sementara itu, berdasarkan pantauan JawaPos.com, total ada 19 terduga pelaku yang diamankan. Mereka semua terdiri dari laki-laki. 

Selanjutnya, mereka dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. 

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta - Image
Jabodetabek

Tim Trauma Healing Turun Usai Penggerebekan Kampung Ambon dan Boncos Jakarta

Minggu, 11 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Polisi Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kunti Surabaya  - Image
Surabaya Raya

Polisi Grebek Kampung Narkoba di Jalan Kunti Surabaya 

Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.43 WIB

Fakta di Balik Kampung Narkoba Samarinda, Punya Pengintai Hingga Sistem Pengamanan - Image
Kasuistika

Fakta di Balik Kampung Narkoba Samarinda, Punya Pengintai Hingga Sistem Pengamanan

Senin, 18 Mei 2026 | 22.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore