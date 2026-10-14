Polisi Data Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Pascapenggerebekan di Jalan Kunti Surabaya

JawaPos.com - Polda Jawa Timur masih mendata terduga pelaku penyalahgunaan narkoba pascapenggerebekan di Jalan Kunti Surabaya, Rabu (14/10/2026).
Sebab, hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berjalan untuk memastikan siapa saja yang terlibat. Polisi juga telah melakukan tes urine kepada terduga pelaku.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan ada sejumlah orang dan barang bukti yang diamankan saat penggerebakan. Namun, jumlah pastinya masih perlu didata.
"Kami tidak ingin mendahului proses yang ada sehingga saat ini tentu belum bisa kami sampaikan secara rinci berapa jumlah calon tersangka maupun barang bukti yang didapatkan dari hasil penindakan pada hari ini," kata Jules saat konferensi pers di lokasi.
Jules mengatakan penggerebekan ini sebagai upaya memberantas peredaran barang haram demi masa depan bangsa yang cerah.
Menurutnya, penindakan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Rencananya, pos polisi akan didirikan secara permanen untuk mengawasi peredaran narkoba di Jalan Kunti.
"Oleh karena itu penindakan pada hari ini tidak akan berhenti sampai di sini. Untuk kegiatan selanjutnya direncanakan kami secara bersama-sama akan mendirikan pos polisi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait," jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan JawaPos.com, total ada 19 terduga pelaku yang diamankan. Mereka semua terdiri dari laki-laki.
Selanjutnya, mereka dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
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Jawa Pos
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