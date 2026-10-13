KAI Daop 8 Himbau Masyarakat Tak Bakar Sampah Dekat Perlintasan, Bisa Membahayakan Kereta

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat 18 kejadian kebakaran atau titik api di sekitar perlintasan hingga Oktober 2026.

Padahal, asap yang ditimbulkan akibat pembakaran berpotensi mengganggu jarak pandang masinis dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Maka dari itu, KAI Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami, maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau.

Kondisi cuaca kering dan angin kencang dapat menyebabkan api lebih mudah menyala, cepat membesar, serta merambat ke area di sekitarnya.

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“Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar jalur rel,” ujar Mahendro, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, kebakaran di sekitar jalur rel tidak hanya berisiko merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu operasional perjalanan kereta api.

Asap yang menyelimuti jalur berpotensi mengurangi jarak pandang masinis saat mengamati kondisi lintasan dan sinyal.

Sementara itu, api yang merambat dapat mengancam area di sekitar jalur serta meningkatkan risiko gangguan perjalanan kereta api penumpang maupun barang.