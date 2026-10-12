KAI Daop 8 Layani 182 Ribu Pelanggan Mancanegara Selama 2026

KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing (WNA) menggunakan kereta api sepanjang Januari hingga September 2026. (Humas KAI Daop 8)
JawaPos.com - KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 182.155 penumpang warga negara asing (WNA) menggunakan kereta api sepanjang Januari hingga September 2026.
Jumlah tersebut meningkat 8,6 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebanyak 167.736 penumpang.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, peningkatan jumlah penumpang WNA menjadi salah satu indikator bahwa transportasi kereta api memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur.
“Kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi yang memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya dengan perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien,” ujar Mahendro, Senin (12/10/2026).
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Berdasarkan data KAI Daop 8 Surabaya, dari total 182.155 penumpang WNA tersebut, sebanyak 111.048 penumpang tercatat tiba di wilayah Daop 8 Surabaya.
Sementara itu, sebanyak 71.107 penumpang WNA berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya selama Januari–September 2026.
"Dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Malang menjadi dua simpul utama mobilitas penumpang WNA," katanya.
Untuk kedatangan, Stasiun Surabaya Gubeng mencatat jumlah tertinggi dengan 39.882 penumpang WNA, disusul Stasiun Malang sebanyak 36.119 penumpang, dan Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 15.057 penumpang.
Sementara dari sisi keberangkatan, Stasiun Surabaya Gubeng kembali menjadi yang tertinggi dengan 28.595 penumpang WNA, diikuti Stasiun Malang sebanyak 19.875 penumpang dan Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 13.584 penumpang.
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