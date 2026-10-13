Siswa Surabaya Bikin Robot Pendeteksi Korban Bencana, Raih Emas Internasional

JawaPos.com – Lima siswa SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya meraih medali emas dalam ajang Indonesia Inventors Day (IID) 2026.

Itu berkat inovasi robot prototipe bernama A.W.A.R.E BOT (Advanced Warning and Rescue), yang dirancang untuk membantu tim penyelamat mendeteksi keberadaan korban di lokasi bencana.

Lima siswa yang tergabung dalam kelompok Tim Stay Aware ini diketuai Nismara Rukmi Shadina, dengan anggota Alzena Kayla Prajatara, Ameera Maylova Danesha Athaya, Keyaan Anargya Afrianto, dan Airlangga Arkananta Rasendriya.

Dalam kompetisi internasional yang berlangsung pada 3–6 Oktober 2026 di SMESCO Indonesia, Jakarta, tim Stay Aware bersaing dengan peserta dari sejumlah negara, termasuk Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia.

Mereka berkompetisi dalam kategori IoT and Applications untuk kelompok usia sekitar 13–15 tahun.

Ketua tim Stay Aware Nismara Rukmi Shadina, menjelaskan bahwa A.W.A.R.E BOT dikembangkan untuk membantu tim Search and Rescue (SAR) menemukan korban yang sulit dijangkau atau tertimbun reruntuhan bangunan setelah bencana.

Menurut dia, keberadaan korban tidak selalu mudah diketahui secara visual, terutama ketika tubuhnya tertutup material bangunan.

Karena itu, diperlukan teknologi yang dapat membantu petugas memperoleh informasi awal mengenai lokasi korban.

“Kami membuat A.W.A.R.E BOT untuk membantu tim SAR mendeteksi keberadaan korban menggunakan sensor, sehingga proses pencarian bisa lebih terbantu,” kata Nismara, Selasa (13/10/2026).