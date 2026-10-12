3 Tahun Tak Terima Bansos, Pemulung di Surabaya Ternyata Masuk Desil 7, Langsung Ditinjau Dinsos 

JawaPos.com - Nasib ironis dialami Sulis Setyowati (62). Seorang lansia yang bekerja sebagai pemulung di Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dilaporkan tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos).

Sulis tidak dapat Bansos selama 3 tahun. Penyebabnya Sulis tercatat dalam Desil 7. Situasi ini juga jadi perhatian Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

Kadinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengaku telah mengecek langsung bersama pihak Kecamatan Tegalsari dan Kelurahan Kedungdoro, guna memastikan kondisi Sulis sekaligus mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi, Bu Sulis sebelumnya tercatat dalam desil 6, bukan desil 7, Dinsos Surabaya kemudian memutakhirkan data saat ini sehingga Bu Sulis kini masuk desil 1,” ujar Antiek, Senin (12/10/2026).

Antiek menjelaskan, Sulis juga telah diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan, bersama perangkat setempat.

“Proses pembukaan rekening bank sedang berlangsung sebagai salah satu tahapan untuk memperoleh bantuan PKH,” jelasnya.

Selain itu, Antiek menuturkan, Sulis telah menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan.