Pipa PDAM Putus Imbas Proyek Jembatan di Gunungsari, Sejumlah Wilayah di Surabaya Terdampak 

Pipa PDAM Surabaya berdiameter 250 milimeter putus imbas pemasangan tiang pancang pada proyek pembangunan jembatan di Gunungsari. (Humas PDAM Surabaya)
JawaPos.com - Pekerjaan pembangunan jembatan di kawasan Hotel Patra Surabaya berdampak pada jaringan distribusi air bersih milik Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
Sebuah pipa berdiameter 250 milimeter di Jalan Golf Nomor 1, Gunungsari, dilaporkan putus akibat aktivitas pemancangan tiang beton sehingga mengakibatkan gangguan pasokan air bagi pelanggan di sejumlah wilayah.
Manajer Tata Usaha dan Humas Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Louis Andilun Gatu menjelaskan insiden itu terjadi pada pukul 04.00 WIB.
Petugas teknis langsung diterjunkan untuk memeriksa kondisi jaringan dan melakukan penanganan.
“Tim teknis kami dari Bagian Distribusi Barat langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan pengecekan pipa diameter berapa yang terkena tiang pancang tersebut,” ujar Andilun.
Akibat kerusakan itu, proses perbaikan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB dengan perkiraan waktu pengerjaan sekitar delapan jam.
Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di kawasan terdampak berpotensi mengalami penurunan debit air atau bahkan aliran air tidak keluar sama sekali.
“Akibat dari pekerjaan perbaikan ini, aliran air di sejumlah wilayah akan mengalami gangguan, mulai dari debit air yang mengecil hingga tidak keluar sama sekali selama proses pengerjaan berlangsung. Pekerjaan perbaikan diestimasikan akan memakan waktu kurang lebih selama delapan jam, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB,” kata Andilun.
Adapun wilayah yang berpotensi mengalami gangguan distribusi air meliputi Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, kawasan Marinir, Pulosari, dan daerah sekitarnya.
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