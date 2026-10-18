Alpha One Arcade Kenalkan Terapi Kesehatan Alpha Thera untuk Sembuhkan Berbagai Penyakit

JawaPos.com - Masyarakat Surabaya saat ini sudah bisa merasakan terapi kesehatan alternatif dari Jepang Alpha Thera.

Alpha One Arcade jadi yang pertama mengenalkannya pada publik Surabaya.

Layanan terapi di Ruko One Arcade ARF 09, Citraland, Surabaya, sudah dibuka sejak Selasa (13/10).

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Ratusan orang sudah menjajal terapi yang memakai Alpha Thera itu, di hari pertamanya.

"Terapi kami memakai energi potensial melalui aliran listrik," sebut Rickyanto, salah satu Direksi Alpha One Arcade.

Arus listrik yang telah aman untuk tubuh tersebut kemudian dialirkan ke badan pasien di setiap kursi.

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Arus listrik tersebut, lanjut Rickyanto, dialirkan ke pembuluh darah agar bisa membersihkan plak-plak dan dapat memperlancar peredaran darah.

Biasanya, terapi seperti ini hanya bisa dirasakan pasien di rumah sakit. Bukan untuk kalangan umum.