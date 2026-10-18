Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.56 WIB

Alpha One Arcade Kenalkan Terapi Kesehatan Alpha Thera untuk Sembuhkan Berbagai Penyakit

Rickyanto (kanan) saat berbincang dengan pasien terapi Alpha Thera di Alpha One Arcade. (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Rickyanto (kanan) saat berbincang dengan pasien terapi Alpha Thera di Alpha One Arcade. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Masyarakat Surabaya saat ini sudah bisa merasakan terapi kesehatan alternatif dari Jepang Alpha Thera. 

Alpha One Arcade jadi yang pertama mengenalkannya pada publik Surabaya.

Layanan terapi di Ruko One Arcade ARF 09, Citraland, Surabaya, sudah  dibuka sejak Selasa (13/10).

Ratusan orang sudah menjajal terapi yang memakai Alpha Thera itu, di hari pertamanya.

"Terapi kami memakai energi potensial melalui aliran listrik," sebut Rickyanto, salah satu Direksi Alpha One Arcade.

Arus listrik yang telah aman untuk tubuh tersebut kemudian dialirkan ke badan pasien di setiap kursi.

Arus listrik tersebut, lanjut Rickyanto, dialirkan ke pembuluh darah agar bisa membersihkan plak-plak dan dapat memperlancar peredaran darah.

Biasanya, terapi seperti ini hanya bisa dirasakan pasien di rumah sakit. Bukan untuk kalangan umum.

"Intinya, kami ingin memberi alternatif lain untuk masyarakat terapi kesehatan yang murah, nyaman, dan bermanfaat. Sehingga, masyarakat lebih peduli lagi dengan kesehatan. Keamanannya pun lebih terjaga karena kualitas dari Jepang," beber Rickyanto. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Terapi MBCT: Mindfulness untuk Stres dan Depresi, Kata Psikolog - Image
Kesehatan

Terapi MBCT: Mindfulness untuk Stres dan Depresi, Kata Psikolog

Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.42 WIB

Bukan Sekadar Obat Biasa! Rahasia Terapi Gen Tumpas Penyakit Langka hingga Kanker - Image
Kesehatan

Bukan Sekadar Obat Biasa! Rahasia Terapi Gen Tumpas Penyakit Langka hingga Kanker

Kamis, 24 September 2026 | 03.57 WIB

Penanganan Parkinson Perlu Dukungan Terintegrasi, Tak Cukup Hanya Terapi Medis - Image
Surabaya Raya

Penanganan Parkinson Perlu Dukungan Terintegrasi, Tak Cukup Hanya Terapi Medis

Kamis, 24 September 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore