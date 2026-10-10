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Ardini Pramitha
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.34 WIB

Eri Cahyadi Perketat Pengawasan Diskotek, Petugas Bakal Sidak Secara Acak

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Diskominfo Surabaya) - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com -  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan terhadap tempat rekreasi hiburan umum (RHU), khususnya diskotek dan tempat usaha yang menjual minuman keras. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, tidak akan ada penambahan diskotek maupun izin baru penjualan minuman keras di Kota Pahlawan.

Sebagai langkah pengawasan, Eri berencana menerjunkan petugas secara acak untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat hiburan malam

“Kami akan turun sewaktu-waktu. Mendadak, waktu kita acak,” kata Eri, Sabtu (10/10/2026).

Selain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, Pemkot Surabaya juga menekankan tanggung jawab pengelola RHU dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung.

Eri meminta manajemen tempat hiburan mengendalikan penjualan minuman beralkohol agar tidak sampai menyebabkan pengunjung mengalami mabuk berat. 

Pengelola juga diwajibkan memastikan tidak ada anak di bawah umur yang memasuki tempat hiburan, terlebih hingga mengonsumsi minuman keras.

Pengawasan turut mencakup kondisi pengunjung saat meninggalkan lokasi. Eri menegaskan, pengelola tidak boleh membiarkan pengunjung yang mabuk berat pulang tanpa pendampingan. 

Mereka harus dipastikan dalam kondisi sadar atau mendapatkan penanganan yang diperlukan sebelum meninggalkan tempat tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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