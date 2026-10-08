Dishub Surabaya Sanksi Sopir Wirawiri yang Langgar Lalu Lintas, Dapat SP-2 

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Diahub) Kota Surabaya memberikan sanksi surat peringatan (SP) 2 kepada sopir Wirawiri Nasihin yang melanggar lalu lintas.

Sanksi ini diberikan sebagai efek jera, agar kejadian serupa tidak terulang karena membahayakan pengguna jalan lain.

Dalam video yang diunggah Instagram Dinas Perhubungan Surabaya, Nasihin menjelaskan bahwa insiden itu terjadi seusai menurunkan penumpang di halte.

Karena kondisi jalan yang sempit, Nasihin mengaku terus diklason oleh kendaraan dari belakang untuk segera melanjutkan perjalanan.

"Bahwasanya benar kalau saya itu sudah menurunkan penumpang, sedangkan saya sudah menurunkan penumpang. Kalau saya tidak melaju ke depan, yang di belakang saya itu pasti ngelakson-ngelakson. Itu sangat panjang sekali klaksonnya," kata Nasihin saat diklarifikasi Dishub, Kamis (8/10/2026).

Nasihin kemudian mengungkapkan bahwa ia sempat berupaya mengambil posisi ke arah kanan. Namun, ruang untuk berpindah jalur terbatas karena terdapat kendaraan pickup.

"Saya ambil mau kanan, ada mobil pickup itu mau menutup ruang untuk saya mau masuk ke kanan. Terus saya ambil ke depan, di depan mobil hitam tadi itu yang sudah menunggu lampu merah, biar supaya ini saya mau membuka ruang jalan yang sebelah kiri," katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU) Dishub Kota Surabaya, Eni Sugiharti mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi pengemudi maupun pengelola layanan transportasi publik.