Para Pemain Manchester City Mulai Konsultasi Hukum di Tengah Ancaman Sanksi dari Premier League

JawaPos.com - Sejumlah pemain Manchester City dan perwakilan mereka dilaporkan telah berkonsultasi dengan pengacara sebagai langkah pencegahan menghadapi potensi sanksi dari Liga Primer.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), konsultasi itu berkaitan dengan kemungkinan dampak finansial yang dapat muncul apabila hukuman terhadap klub memengaruhi kontrak dan bonus pemain.

Kekhawatiran terutama mencakup bonus yang bergantung pada pencapaian olahraga, seperti gelar Liga Primer, kualifikasi kompetisi Eropa, dan hasil pertandingan tertentu.

Proses terkait dugaan pelanggaran keuangan Manchester City masih berlangsung, sementara klub tetap mempertahankan pembelaannya dan memiliki kemungkinan mengajukan banding terhadap putusan.

Sanksi yang berpotensi dijatuhkan dapat berupa denda, pengurangan poin, degradasi, hingga pengusiran dari Liga Primer, meskipun hukuman akhir belum ditetapkan.

Kondisi ini membuat para pemain dan agen mereka mulai menilai kemungkinan dampak terhadap pendapatan serta masa depan karier apabila sanksi berat benar-benar diberlakukan.

Erling Haaland dan sejumlah pemain utama lainnya juga dapat menghadapi perubahan prospek karier apabila Manchester City mengalami degradasi atau kehilangan kesempatan tampil di Liga Champions dalam jangka panjang.

Phil Foden dan Josko Gvardiol turut disebut dalam pembahasan mengenai kemungkinan masa depan pemain, meskipun belum ada konfirmasi bahwa keduanya berencana meninggalkan klub.