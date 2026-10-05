Para Pemain Manchester City Mulai Konsultasi Hukum di Tengah Ancaman Sanksi dari Premier League

Para pemain Manchester City mulai konsultasi hukum di tengah ancaman sanksi dari Inggris Premier League (Bein Sports)
JawaPos.com - Sejumlah pemain Manchester City dan perwakilan mereka dilaporkan telah berkonsultasi dengan pengacara sebagai langkah pencegahan menghadapi potensi sanksi dari Liga Primer.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (3/10), konsultasi itu berkaitan dengan kemungkinan dampak finansial yang dapat muncul apabila hukuman terhadap klub memengaruhi kontrak dan bonus pemain.
Kekhawatiran terutama mencakup bonus yang bergantung pada pencapaian olahraga, seperti gelar Liga Primer, kualifikasi kompetisi Eropa, dan hasil pertandingan tertentu.
Proses terkait dugaan pelanggaran keuangan Manchester City masih berlangsung, sementara klub tetap mempertahankan pembelaannya dan memiliki kemungkinan mengajukan banding terhadap putusan.
Sanksi yang berpotensi dijatuhkan dapat berupa denda, pengurangan poin, degradasi, hingga pengusiran dari Liga Primer, meskipun hukuman akhir belum ditetapkan.
Kondisi ini membuat para pemain dan agen mereka mulai menilai kemungkinan dampak terhadap pendapatan serta masa depan karier apabila sanksi berat benar-benar diberlakukan.
Erling Haaland dan sejumlah pemain utama lainnya juga dapat menghadapi perubahan prospek karier apabila Manchester City mengalami degradasi atau kehilangan kesempatan tampil di Liga Champions dalam jangka panjang.
Phil Foden dan Josko Gvardiol turut disebut dalam pembahasan mengenai kemungkinan masa depan pemain, meskipun belum ada konfirmasi bahwa keduanya berencana meninggalkan klub.
Untuk saat ini, para pemain masih menunggu perkembangan proses hukum sambil mengambil langkah pencegahan guna memahami hak dan potensi kerugian mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022