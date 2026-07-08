Sering Melanggar Lalu Lintas di Jakarta? Siap-Siap Ditegur lewat "CCTV Takeover"

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Suasana di sejumlah lampu merah ibu kota kini terasa berbeda. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program edukasi keselamatan baru bertajuk "CCTV Jakarta Takeover" untuk menegur dan mengedukasi pengguna jalan secara langsung lewat pengeras suara.
Langkah ini diambil untuk membangun budaya tertib lalu lintas dengan cara yang lebih interaktif. Tak main-main, Dishub DKI Jakarta bahkan menggandeng selebgram seperti Anastasia Putri (Mpok Caca) hingga Komika Yudhabrajamusti untuk menegur pengendara yang melanggar.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa pemanfaatan speaker di persimpangan jalan ini merupakan yang pertama kalinya melibatkan kolaborator luar agar pesan yang disampaikan terasa lebih dekat dan relevan dengan keseharian warga.
"Kami memanfaatkan speaker di simpang lalu lintas sebagai media edukasi keselamatan dengan menggandeng kolaborator agar pesan yang disampaikan lebih dekat dengan masyarakat," ujar Budi, Rabu (8/7).
Budi berharap, pendekatan kreatif ini mampu mendongkrak kesadaran para pengguna jalan agar lebih disiplin, sekaligus menjadikan keselamatan berkendara sebagai gaya hidup bersama di Jakarta.
Bagi Anda yang sering bermobilisasi di area protokol Jakarta, saat ini sudah ada enam simpang lalu lintas yang dilengkapi dengan fasilitas pengeras suara terintegrasi ini.
Berikut adalah daftar lokasi simpang yang menjadi sasaran program:
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