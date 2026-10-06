Cerita Warga Terdampak Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong San Antonio, Bak Hujan Genteng

Kondisi rumah warga Perumahan San Antonio Pakuwon City Candra Wi pascaledakan di restoran nasi tempo Sri Dewi yang berjarak 50 meter. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com – Insiden ledakan di rumah makan tempong Sri Dewi Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10) mengakibatkan rumah yang berjarak 50 meter dari lokasi kejadian mengalami kerusakan.
Candra Wi, warga Perumahan San Antonio N5 Nomor 10, menjadi salah satu warga yang rumahnya terdampak.
Genteng dan plafon rumahnya ambrol akibat getaran keras dari ledakan yang terjadi.
Saat kejadian, Candra sebenarnya sudah bangun. Namun, dia masih berada di dalam rumah dan tengah rebahan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras.
“Wah, keras betul suaranya. Sampai kaget-kaget kalau lagi tidur itu,” kata Candra.
Dia mengaku tidak sempat menghitung berapa kali suara ledakan terdengar. Yang jelas, dentumannya begitu kuat hingga membuat genteng rumahnya berjatuhan.
Candra menggambarkan situasi saat itu seperti sedang terjadi hujan genteng.
“Seperti hujan genteng,” ujarnya.
Tak lama setelah suara ledakan terdengar, genteng di bagian rumahnya langsung berjatuhan. Menurut Candra, genteng tersebut ambrol akibat getaran keras dari ledakan.
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Jawa Pos
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