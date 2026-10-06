Cerita Warga Terdampak Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong San Antonio, Bak Hujan Genteng

JawaPos.com – Insiden ledakan di rumah makan tempong Sri Dewi Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10) mengakibatkan rumah yang berjarak 50 meter dari lokasi kejadian mengalami kerusakan.

Candra Wi, warga Perumahan San Antonio N5 Nomor 10, menjadi salah satu warga yang rumahnya terdampak.

Genteng dan plafon rumahnya ambrol akibat getaran keras dari ledakan yang terjadi.

Saat kejadian, Candra sebenarnya sudah bangun. Namun, dia masih berada di dalam rumah dan tengah rebahan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras.

“Wah, keras betul suaranya. Sampai kaget-kaget kalau lagi tidur itu,” kata Candra.

Dia mengaku tidak sempat menghitung berapa kali suara ledakan terdengar. Yang jelas, dentumannya begitu kuat hingga membuat genteng rumahnya berjatuhan.

Candra menggambarkan situasi saat itu seperti sedang terjadi hujan genteng.

“Seperti hujan genteng,” ujarnya.