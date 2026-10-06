Polda Jatim Sita Tabung Elipiji 50 Kg dan Kompor dari Ledakan RM Nasi Tempong di Surabaya 

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JawaPos.com - Polda Jawa Timur menyita tabung gas elpiji 50 kilogram dan satu kompor satu tungku sebagai barang bukti insiden ledakan rumah makan Tempong Sri Dewi San Antonio, di Pakuwon City, Surabaya, Selasa (6/10) siang.

Kepala Seksi Identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukris Tri Hartanto mengatakan mengatakan barang bukti yang disita itu berdasarkan hasil olah tempat kerjadian perkara (TKP) pukul 13.28 WIB.

"Kami dari tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dari Si Ident Ditreskrimum Polda Jatim, Ur Ident Satreskrim Polrestabes Surabaya, dan Bidlabfor Polda Jatim selesai melaksanakan olah TKP dugaan terjadinya ledakan di ruko tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya," bebernya saat doorstop di lokasi.

Kompol Sukris mengatakan satu tabung gas elpiji itu disita dari bagian belakang ruko atau dapur yang ada di lantai 1. Selain itu, kompor gas 1 tungku, dan kipas angin juga turut disita.

"(Tabung gasnya) satu," tegasnya.