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Ardini Pramitha
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.35 WIB

41 Bangunan dan Belasan Kendaraan Rusak Akibat Ledakan Rumah Makan Tempong di San Antonio Surabaya 

Ledakan terjadi di rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi, kawasan San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10). Insiden tersebut diduga dipicu kebocoran gas elpiji. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ledakan rumah makan Nasi Tempong Sri Dewi di San Antonio, Jalan Kalisari Utara I Nomor 62, Surabaya, Selasa (6/10) mengakibatkan 41 bangunan dan belasan kendaraan rusak. 

Kapolrestabes Surabaya Kombe Pol Luthfie menjelaskan, berdasarkan data sementara 41 bangunan rusak itu terdiri dari 15 rumah, sedangkan sisanya ruko di sebelah lokasi kejadian. 

"Lima bangunan mengalami kerusakan parah, sementara lainnya mengalami kerusakan ringan," kata Luthfie ditemui. 

Selain kerusakan bangunan, lima orang pegawai rumah makan tersebut mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut. Dua di antaranya harus di rujuk ke RSU dr Soeromo, sedangkan sisanya mengalami perawatan di Rumah Sakit Haji. 

"Korban, saat ini ada empat laki-laki, kemudian satu korban perempuan sudah dirawat di Rumah Sakit Haji. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan," katanya. 

Sementara itu, Danden Gegana Satbrimob Polda Jatim Kompol Dyan Vicky Sandi mengatakan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan unsur bahan peledak maupun unsur bom di lokasi.

Menurutnya, ledakan diduga berkaitan dengan gas yang terkumpul dalam satu ruangan hingga kemudian terpicu.

“Lebih ke arah ini ledakan sebetulnya BLEVE. Jadi karena ada tekanan gas yang terkumpul dalam satu ruangan, sehingga setelah terpicu itu akan meledak,” jelasnya.

Editor: Kuswandi
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