Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Bangunan Rusak Akibat Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong di San Antonio Bertambah jadi 58 

Bangunan rusak akibat ledakan rumah makan tempong Sri Dewi di San Antonio Surabaya bertambah menjadi total 58. &nbsp;Rinciannya, 42 ruko dan 16 rumah warga. (Ardini Pramitha/JawaPos.com). - Image

Bangunan rusak akibat ledakan rumah makan tempong Sri Dewi di San Antonio Surabaya bertambah menjadi total 58. &nbsp;Rinciannya, 42 ruko dan 16 rumah warga. (Ardini Pramitha/JawaPos.com).

JawaPos.com - Bangunan rusak akibat ledakan rumah makan tempong Sri Dewi di San Antonio Surabaya bertambah menjadi total 58.  Rinciannya, 42 ruko dan 16 rumah warga. 

Berdasarkan data BPBD Kota Surabaya dari 42 ruko, 10 mengalami rusak ringan, 28  mengalami rusak sedang dan empat ruko mengalami rusak berat.

Sementara dari 16 rumah rusak, 13 unit rusak ringan, dua unit rusak sedang dan satu unit rusak. 

Selain ruko dan rumah, delapan unit kendaraan terdiri dari tiga sepeda motor dan lima mobil mengalami rusak parah. 

Insiden itu mengakibatkan lima karyawan megalami luka-luka. Mereka kemudian dirujuk ke RSU de Soetomo untuk penanganan lebih lanjut. 

Berikut daftar korban yang mengalami luka-luka :

  1. Nama :Eky 

Alamat :Sedati Gren Santosa

Umur : 27 Tahun 

Luka : Luka bakar lengan kanan dan Kiri

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong Rusak Rumah Warga, Korban Selamat: Plafon Langsung Ambruk - Image
Surabaya Raya

Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong Rusak Rumah Warga, Korban Selamat: Plafon Langsung Ambruk

Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore