Bangunan Rusak Akibat Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong di San Antonio Bertambah jadi 58 

Bangunan rusak akibat ledakan rumah makan tempong Sri Dewi di San Antonio Surabaya bertambah menjadi total 58. Rinciannya, 42 ruko dan 16 rumah warga. (Ardini Pramitha/JawaPos.com).
JawaPos.com - Bangunan rusak akibat ledakan rumah makan tempong Sri Dewi di San Antonio Surabaya bertambah menjadi total 58. Rinciannya, 42 ruko dan 16 rumah warga.
Berdasarkan data BPBD Kota Surabaya dari 42 ruko, 10 mengalami rusak ringan, 28 mengalami rusak sedang dan empat ruko mengalami rusak berat.
Sementara dari 16 rumah rusak, 13 unit rusak ringan, dua unit rusak sedang dan satu unit rusak.
Selain ruko dan rumah, delapan unit kendaraan terdiri dari tiga sepeda motor dan lima mobil mengalami rusak parah.
Insiden itu mengakibatkan lima karyawan megalami luka-luka. Mereka kemudian dirujuk ke RSU de Soetomo untuk penanganan lebih lanjut.
Berikut daftar korban yang mengalami luka-luka :
Alamat :Sedati Gren Santosa
Umur : 27 Tahun
Luka : Luka bakar lengan kanan dan Kiri
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