Ledakan Rumah Makan Nasi Tempong Rusak Rumah Warga, Korban Selamat: Plafon Langsung Ambruk

JawaPos.com - Suara ledakan keras mengubah suasana rumah Kevin Nataniel, 18, warga Perumahan San Antonio Blok N5, Surabaya, menjadi kepanikan.

Kediaman Kevin yang berada tepat di belakang lokasi rumah makan nasi tempong Sri Dewi ikut terdampak ledakan yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa (6/10).

Saat kejadian, Kevin tengah duduk di kamar di lantai atas rumahnya. Tanpa diduga, terdengar suara ledakan keras yang disusul getaran dan kerusakan pada bagian rumah.

“Saya lagi duduk di kamar atas. Terus saya dengar ada ledakan keras. Plafonnya jatuh ke saya,” ujar Kevin ditemui JawaPos.com, Selasa (6/10).

Plafon kamar tempat Kevin berada langsung ambruk. Material bangunan berjatuhan ke arahnya. Beruntung, Kevin tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut.

Di lantai bawah, orang tua Kevin juga merasakan dampak ledakan. Sejumlah kaca rumah pecah, sementara plafon di beberapa bagian rumah roboh. Genteng rumah turut melorot hingga menimpa mobil yang berada di sekitar rumah.

“Kaca pecah semua, terus plafon banyak yang roboh dan gentengnya juga melorot kena mobil. Mobil ini pecah,” katanya.