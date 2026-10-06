Panas Ekstrem 37 Derajat Diprediksi Meluas di Jatim, Angin Kencang Mereda

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memperingatkan potensi suhu panas ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Timur hari ini, Selasa (6/10).
Suhu maksimal di sejumlah Kabupaten/Kota di Jatim hari ini masih berada di angka 37 derajat celsius.
Mayoritas daerah di Jatim masih akan dibayangi cuaca cerah mulai pagi hingga sore hari. Lalu berubah menjadi cerah berawan hingga berawan menjelang malam.
Suhu ekstrem yang pada hari sebelumnya hanya melanda Kota Mojokerto, kali ini diprakirakan meluas hingga ke Sidoarjo.
Selain dua daerah tersebut, suhu panas yang mencapai angka 36 derajat celsius juga bakal dirasakan warga di sejumlah daerah lainnya, meliputi Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Surabaya, dan Lamongan.
Di sisi lain, tiupan angin kenvang yang di hari sebelumnya berada di atas 40 kilometer per jam, hari ini tercatat mulai mereda.
Kecepatan angin tertinggi terpantau di Probolinggo di angka 28,5 kilometer per jam yang berhembus dari arah selatan.
Menyusul di bawahnya Situbondo dan Sumenep dengan kecepatan angin 28,1 kilometer per jam yang bertiup dari arah timur.
Wilayah Pulau Madura lainnya seperti Sampang dan Pamekasan juga mencatatkan angin yang cukup kencang, masing-masing berada di angka 27,6 kilometer per jam dan 27,1 kilometer per jam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022