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Selasa, 6 Oktober 2026 | 14.50 WIB

Panas Ekstrem 37 Derajat Diprediksi Meluas di Jatim, Angin Kencang Mereda

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific) - Image

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memperingatkan potensi suhu panas ekstrem di sejumlah wilayah Jawa Timur hari ini, Selasa (6/10).

Suhu maksimal di sejumlah Kabupaten/Kota di Jatim hari ini masih berada di angka 37 derajat celsius.

Mayoritas daerah di Jatim masih akan dibayangi cuaca cerah mulai pagi hingga sore hari. Lalu berubah menjadi cerah berawan hingga berawan menjelang malam.

Suhu ekstrem yang pada hari sebelumnya hanya melanda Kota Mojokerto, kali ini diprakirakan meluas hingga ke Sidoarjo.

Selain dua daerah tersebut, suhu panas yang mencapai angka 36 derajat celsius juga bakal dirasakan warga di sejumlah daerah lainnya, meliputi Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Surabaya, dan Lamongan.

Di sisi lain, tiupan angin kenvang yang di hari sebelumnya berada di atas 40 kilometer per jam, hari ini tercatat mulai mereda.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Probolinggo di angka 28,5 kilometer per jam yang berhembus dari arah selatan.

Menyusul di bawahnya Situbondo dan Sumenep dengan kecepatan angin 28,1 kilometer per jam yang bertiup dari arah timur.

Wilayah Pulau Madura lainnya seperti Sampang dan Pamekasan juga mencatatkan angin yang cukup kencang, masing-masing berada di angka 27,6 kilometer per jam dan 27,1 kilometer per jam.

Editor: Bayu Putra
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