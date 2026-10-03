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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.12 WIB

Cuaca Jatim Akhir Pekan, Suhu Terik Hingga 36 Celsius di Bojonegoro, Jombang, dan Lamongan

Ilustasi cuaca panas terik (Magnific) - Image

Ilustasi cuaca panas terik (Magnific)

JawaPos.com - Masyarakat Jatim yang hendak menikmati akhir pekan di luar ruangan diimbau untuk waspada. Suhu panas yang cukup ekstrem dan hembusan angin kencang masih terjadi di sejumlah kabupaten dan kota Jatim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan suhu terik menembus 36 derajat Celsius. Dan angin kencang berkecepatan 46,3 kilometer per jam masih menghantui sejumlah daerah di Jatim pada Sabtu (3/10).

Beberapa daerah akan diperkirakan bakal merasakan hawa panas yang sangat terik dengan suhu maksimum menembus 36 derajat Celsius. Misalnya Bojonegoro, Jombang, Lamongan, dan Kota Mojokerto.

Hawa panas juga membayangi masyarakat yang beraktivitas di Kota Surabaya, Kota Madiun, Mojokerto, Nganjuk, dan Sidoarjo dengan suhu maksimum di angka 35 derajat Celsius.

Ancaman lain yang juga patut diwaspadai masyarakat Jatim adalah tingginya kecepatan angin. BMKG mencatat adanya potensi hembusan angin kencang yang mencapai kecepatan puncak 46,3 kilometer per jam di kawasan pesisir pantai utara, Madura, hingga kawasan perkotaan.

Editor: Diar Candra
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