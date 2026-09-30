BMKG: Cuaca Terik dengan Suhu 36 Derajat Celcius di Jatim Meluas, Angin Kencang Masih Merata

Ilustrasi cuaca panas terik. (Magnific)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan mayoritas kabupaten/ kota di Jawa Timur masih dibayangi cuaca cerah terik sepanjang hari pada Rabu (30/9).
Daerah yang diprediksi merasakan suhu udara maksimum menembus 36 derajat celcius pun meluas. Jika di hari sebelumnya hanya Kota Madiun yang mengalami gelombang suhu panas tersebut, hari ini diprediksi bakal memapar empat daerah, meliputi Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.
Beberapa daerah tetangga juga turut diselimuti paparan suhu udara mencapai 35 derajat celcius, meliputi Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi.
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Selain itu, fenomena cuaca yang juga patut diwaspadai masyarakat hari ini adalah hembusan angin kencang yang belum sepenuhnya mereda. BMKG mencatat kecepatan angin di hampir seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur berada di angka 27,8 kilometer per jam.
Kabupaten Nganjuk menjadi kawasan dengan hembusan angin terkuat, yakni mencapai 28,3 kilometer per jam yang berhembus dari arah Tenggara. Arah hembusan angin di Jawa Timur secara umum didominasi dari arah Timur, Tenggara, hingga Timur Laut.
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