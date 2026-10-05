Wali Kota Eri Copot Lurah yang Diduga Terlibat Pungli, Telusuri Siapa Saja yang Terlibat

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencopot seorang lurah dari jabatannya usai diduga terlibat pungutan liar (pungli).

Dia dibebastugaskan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses pemeriksaan oleh inspektorat.

“Sudah berjalan. Kami tunggu lagi. Insyaallah sudah dibebastugaskan dulu lurahnya,” kata Eri dikutip, Senin (5/10).

Eri belum menjabarkan secara rinci bentuk dugaan pungli yang dilakukan. Sebab, saat ini sedang mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Soal punglinya nanti tunggu saja. Kami masih mencari atas-atasnya dulu. Siapa saja yang ikut di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan lurah tersebut telah dibebastugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) sejak 28 September 2026, sembari menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:Pemkot Surabaya Sanksi 58 ASN yang Lakukan Pungli hingga September 2026

Selain itu, Ira menambahkan, dugaan pungli yang melibatkan seorang ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) masih dalam proses.

Sementara itu, empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah diberhentikan terkait kasus pungli.