Viral Tarif Parkir Moge Rp 150 Ribu di Gunawarman, Pengelola Buka Suara

JawaPos.com - Unggahan video mengenai dugaan praktik pungutan tarif parkir tidak wajar bagi sepeda motor gede atau moge di sebuah resto di kawasan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mendadak jadi sorotan publik.

Pemilik kendaraan mengeluhkan besaran tarif parkir yang ditagih petugas hingga menyentuh angka Rp 150.000 untuk satu unit motor.

Dalam rekaman video yang beredar, pengendara moge tersebut menceritakan usahanya menawar tagihan parkir yang dianggap tidak masuk akal. Ia akhirnya menyerahkan uang senilai Rp 50.000 kepada petugas.

"Jadi di sini gue nego-lah Rp50 ribu tapi mukanya gak enak ya. Coba kalian tonton lagi," ujar pemilik moge dalam unggahan video beredar.

Meski sudah memberi uang parkir sebesar Rp 50.000, pemilik kendaraan mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang sepadan dari petugas keamanan di lokasi.

"Lihat ya, ini sih bener sih udah dikasih Rp50 ribu ditinggal, gue dibantuin si bocil dorong," lanjutnya.

Sorotan Pedas Netizen di Media Sosial

Kejadian ini mendulang beragam reaksi dari warganet. Kolom komentar akun media sosial terkait dibanjiri tanggapan tajam serta nada satire mengenai tingginya tarif parkir yang dipatok.

Sejumlah netizen melontarkan sindiran terkait besaran biaya parkir yang dinilai tidak rasional.