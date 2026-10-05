Cuaca Jatim 5 Oktober 2026: Mojokerto Tembus 37 Derajat, Kediri Angin Kencang

Ilustrasi cuaca cerah. (Magnific)
JawaPos.com - Awal pekan di minggu pertama Oktober 2026 diprakirakan bakal dibuka dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat di Jawa Timur.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda menyebut ada potensi suhu panas ekstrem dan hembusan angin kencang yang melanda sejumlah daerah.
Suhu udara pada siang hari diprakirakan akan sangat panas, bahkan menyentuh angka 37 derajat Celsius di Kota Mojokerto. Hal ini menjadikannya wilayah terpanas di Jatim pada hari ini.
Sementara itu, suhu maksimum 36 derajat Celsius juga diprediksi bakal dirasakan di beberapa daerah yang meliputi Kota Madiun, Lamongan, Nganjuk, dan Sidoarjo.
Selain cuaca panas, fenomena angin kencang juga menjadi perhatian BMKG. Kediri mencatat potensi kecepatan angin tertinggi yang mencapai 40,8 kilometer per jam, bertiup dari arah selatan.
Menyusul di bawahnya Kota Kediri dengan kecepatan angin 40,5 kilometer per jam, juga bertiup dari arah selatan.
Embusan angin yang cukup signifikan juga diprakirakan menerjang Ponorogo dengan kecepatan 37,2 kilometer per jam dari arah tenggara, dan Probolinggo dengan kecepatan 36,2 kilometer per jam dari arah selatan.
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