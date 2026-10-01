Pertanian Berkelanjutan Berperan Strategis Dukung Ketahanan Pangan Nasional

JawaPos.com - Pertanian berkelanjutan memegang peranan sangat strategis dalam menjaga benteng ketahanan pangan, pakan, hingga energi terbarukan Indonesia. Di tengah tantangan krisis global, inovasi teknologi benih hibrida serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menjawab kebutuhan pangan nasional.

Pesan penting tersebut mengemuka dalam kuliah umum Advanta Goes to Campus yang digelar PT Advanta Seeds Indonesia di Auditorium Fakultas Pertanian UPN Veteran Jatim, Surabaya, pada Rabu (30/9).

Regional Head Asia Africa Advanta Seed Prashant Belgamwar menegaskan penerapan pertanian berkelanjutan bukan lagi sekadar pilihan. Melainkan keharusan untuk menopang kebutuhan dasar bangsa.

"Pertanian berkelanjutan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pakan, dan energi Indonesia," ujar Prashant melalui siaran tertulis yang diterima JawaPos.com pada Kamis (1/9).