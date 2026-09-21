Kemenperin Siapkan Reimbursement Hingga Rp1 Miliar untuk Industri Agro Ganti Mesin Pabrik

ILUSTRASI. Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin). (Nurul F/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro Tahun Anggaran (TA) 2026.
Program tersebut menyasar industri hasil hutan dan perkebunan untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, kapasitas produksi, serta daya saing.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan dukungan reimbursement bagi pelaku industri yang melakukan pembaruan mesin dan peralatan produksi.
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan TA 2026 disosialisasikan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP), Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin, kepada pelaku industri di Bogor beberapa waktu lalu.
Sosialisasi tersebut mencakup mekanisme program, pendaftaran melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pemanfaatan mesin dan peralatan produksi dalam negeri, penerapan prinsip industri hijau, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga tahapan verifikasi dan pencairan bantuan reimbursement.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, restrukturisasi mesin dan peralatan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional.
“Modernisasi peralatan produksi juga perlu diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan nilai tambah, dan membangun ekosistem yang semakin tangguh,” ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (21/9).
Sementara itu, Plt. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan R.R. Citra Rapati mengatakan, program tersebut dirancang untuk mendorong pelaku industri mengadopsi teknologi produksi yang lebih modern.
“Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, kami ingin memacu industri hasil hutan dan perkebunan agar melakukan pembaruan teknologi. Dengan demikian, proses produksi menjadi lebih efisien, kapasitas dan produktivitas meningkat, serta kualitas produk semakin baik sehingga menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi,” ujar Citra.
Pendaftaran Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan TA 2026 dilakukan secara digital melalui menu e-Services pada SIINas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022