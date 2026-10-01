Selama Tuntutan Belum Dipenuhi, GSJT Terus Lakukan Penutupan Jalan di Surabaya

JawaPos.com - Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) masih memblokade Jalan Jagir Wonokromo dengan titik pusat aksi berada tepat di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Kamis (1/10). Akibatnya, jalan tersebut ditutup total dan tidak bisa dilalui kendaraan masyarakat.

Koordinator GSJT Supriyono menegaskan aksi penutupan Jalan Jagir Wonokromo yang dilakukan sejak 30 September tersebut bakal berangsung hingga 2 Oktober.

"Selagi belum ada kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pembayaran barcode maka kami akan bertahan di sini. Sesuai pemberitahuan, kami akan aksi sampai tanggal 2 (Oktober)" ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (1/9).

Namun demikian jika ternyata tuntutan mereka dikabulkan sebelum tanggal akhir yang ditentukan, massa aksi siap membubarkan diri.