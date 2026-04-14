Antara
14 April 2026, 19.27 WIB

Gencatan Senjata masih Berlangsung, Trump Perintahkan US Navy Blokade Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse)

 

JawaPos.com-Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) pada Senin (13/4) memulai blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang berupaya masuk atau keluar dari pelabuhan Iran di tengah gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Langkah tersebut meningkatkan kemungkinan kedua negara terseret ke dalam konfrontasi baru di sekitar Selat Hormuz, serta mengancam kelangsungan gencatan senjata sementara.

Blokade tersebut dikonfirmasi oleh Presiden AS Donald Trump saat berbicara kepada wartawan di Washington. Keputusan itu diambil setelah pembicaraan tingkat tinggi antara AS dan Iran selama akhir pekan berakhir tanpa terobosan.

Trump mengatakan langkah itu bertujuan membuka kembali Selat Hormuz guna menurunkan harga minyak global dan menekan Iran agar kembali ke meja perundingan. Ia menegaskan tidak akan mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir.

Berbicara di Gedung Putih, Trump menyatakan yakin Iran akan setuju untuk meninggalkan ambisi nuklirnya. Ia menambahkan bahwa pihak yang tepat di Iran telah menghubungi AS pada pagi hari dan menyatakan keinginan untuk mencapai kesepakatan.

“Kita tidak bisa membiarkan suatu negara memeras atau mengancam dunia, karena itulah yang mereka lakukan. Mereka benar-benar memeras dunia. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi,” ucap Trump.

Setelah kegagalan perundingan di Pakistan, Trump memperkeras sikap terhadap Iran, yang menutup Selat Hormuz bagi kapal tanker sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada akhir Februari.

Penutupan selat tersebut, ditambah dampak kegagalan pembicaraan damai, mendorong kenaikan tajam harga bensin, pangan, dan berbagai komoditas di seluruh dunia.

