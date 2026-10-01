Sopir Truk Jatim Demo Terkait Penggunaan Barcode untuk Beli BBM, Ini Respons Pertamina

Puluhan mobil massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) memblokade Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Kamis (1/10). (Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus merespon aksi ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) terkait kebijakan penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi. Dimana masih terdapat pengemudi truk yang barcode-nya diblokir dan kesulitan untuk membeli BBM subsidi.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyatakan, pihaknya menghormati aspirasi yang disampaikan para pengemudi terkait usulan akses pembelian BBM subsidi, khususnya bagi kendaraan towing (car carrier).
Aspirasi tersebut selanjutnya telah disampaikan dan dikoordinasikan oleh Pertamina Patra Niaga dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 30 September 2026.
"Usulan tersebut saat ini masih dalam proses evaluasi oleh BPH Migas sesuai kewenangannya. Hasil evaluasi dari BPH Migas akan segera disampaikan setelah proses evaluasi selesai," ujarnya, Kamis (1/10).
Ahad menegaskan, pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pengemudi sebagai bagian dari pelanggan Pertamina. Sebagai operator, kata dia, Pertamina Patra Niaga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator.
Ketentuan mengenai penerima maupun mekanisme penyaluran BBM subsidi merupakan kewenangan regulator, sehingga setiap perubahan terhadap ketentuan tersebut perlu melalui proses evaluasi dan keputusan sesuai regulasi yang berlaku.
"Di sisi lain, kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelancaran operasional fasilitas Pertamina sebagai bagian dari objek vital nasional (Obvitnas). Keberlangsungan operasional fasilitas ini penting untuk mendukung kelancaran distribusi energi kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas," ucap Ahad.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus diakuinya akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait serta memastikan pelayanan dan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, bijak menggunakan media, serta membeli dan menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
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