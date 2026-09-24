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Ryandi Zahdomo
Jumat, 25 September 2026 | 02.23 WIB

Buruh Ungkap Alasan Demo Hanya satu Jam: Hindari Macet, Ancam Aksi Lanjutan

Sebanyak 50 ribu buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung UOB di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Sebanyak 50 ribu buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung UOB di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Massa aksi buruh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengungkap alasan dibalik demonstrasi yang digelar di Jalan MH Thamrin, hanya berlangsung kurang dari satu jam

Perwakilan buruh dari Cibitung Muhammad Husein menjelaskan, sejatinya izin pelaksanaan aksi berlaku hingga pukul 17.00 WIB. Namun, langkah ini diambil demi mencegah timbulnya kemacetan parah di ibu kota.

"Nah izinnya itu sampai jam 5 sore. Namun ada informasi dari Polda bahwa kemacetan sudah mengular sampai Semanggi, jadi kita selesaikan di jam 14.00 WIB," ujar Husein di lokasi aksi, Kamis (24/9).

Husein menambahkan, langkah pembubaran mandiri ini dilakukan guna memastikan arus lalu lintas tidak makin melumpuhkan kawasan sekitar.

Ia juga meluruskan isu yang beredar dan memastikan tidak ada pergerakan massa menuju area Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Desak Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Meski berlangsung singkat, massa aksi sempat menyampaikan 11 poin tuntutan terkait kesejahteraan pekerja.

Salah satu fokus utamanya adalah mendesak pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo.

Husein berharap seluruh poin aspirasi tersebut dapat diakomodasi serta direalisasikan pada keputusannya. Ia pun memberikan sinyal mengenai potensi gelombang aksi balasan jika tuntutan tak kunjung dipenuhi.

"Harapan kami semua yang disampaikan oleh teman-teman buruh segera direalisasikan di tanggal 29 Oktober 2024. Kami ingin kehidupan buruh dan pekerja Indonesia bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," ungkap Husein.

Editor: Sabik Aji Taufan
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