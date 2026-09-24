Buruh Ungkap Alasan Demo Hanya satu Jam: Hindari Macet, Ancam Aksi Lanjutan

Sebanyak 50 ribu buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung UOB di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Massa aksi buruh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengungkap alasan dibalik demonstrasi yang digelar di Jalan MH Thamrin, hanya berlangsung kurang dari satu jam
Perwakilan buruh dari Cibitung Muhammad Husein menjelaskan, sejatinya izin pelaksanaan aksi berlaku hingga pukul 17.00 WIB. Namun, langkah ini diambil demi mencegah timbulnya kemacetan parah di ibu kota.
"Nah izinnya itu sampai jam 5 sore. Namun ada informasi dari Polda bahwa kemacetan sudah mengular sampai Semanggi, jadi kita selesaikan di jam 14.00 WIB," ujar Husein di lokasi aksi, Kamis (24/9).
Husein menambahkan, langkah pembubaran mandiri ini dilakukan guna memastikan arus lalu lintas tidak makin melumpuhkan kawasan sekitar.
Baca Juga:Polres Metro Jakut Minta Pelajar Jauhi Tawuran dan Narkoba, Rencanakan Tes Urine untuk Pencegahan
Ia juga meluruskan isu yang beredar dan memastikan tidak ada pergerakan massa menuju area Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Meski berlangsung singkat, massa aksi sempat menyampaikan 11 poin tuntutan terkait kesejahteraan pekerja.
Salah satu fokus utamanya adalah mendesak pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang telah diserahkan kepada Presiden Prabowo.
Husein berharap seluruh poin aspirasi tersebut dapat diakomodasi serta direalisasikan pada keputusannya. Ia pun memberikan sinyal mengenai potensi gelombang aksi balasan jika tuntutan tak kunjung dipenuhi.
"Harapan kami semua yang disampaikan oleh teman-teman buruh segera direalisasikan di tanggal 29 Oktober 2024. Kami ingin kehidupan buruh dan pekerja Indonesia bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," ungkap Husein.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022